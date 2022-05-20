尹锡悦: 韩国愿同美方构建经济安全同盟

韩美经济安全同盟

美国总统乔·拜登和他的韩国同行尹锡悦2022年5月20日首尔。

韩国总统尹锡悦与到访的美国总统拜登一道视察三星电子平泽芯片工厂后表示，希望韩美构建基于尖端技术和供应链合作的“经济安全同盟”。

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韩联社首尔报道，韩国总统尹锡悦5月20日与正在对韩国进行正式访问的美国总统拜登一道视察三星电子平泽芯片工厂。尹锡悦视察后发表讲话称，希望韩美关系能借此次视察之机，发展成为基于尖端技术和供应链合作的经济安全同盟。

韩国总统尹锡悦表示，拜登此行将让韩美重新审视芯片在经济和安全方面，以及通过芯片实现“韩美全球全面战略同盟”的意义。

拜登今天下午飞抵韩国乌山美军基地后，随即前往位于京畿道平泽市的三星电子芯片工厂，他与韩国总统尹锡悦一道参观了该厂正在启动的第一生产线和建设中的第三生产线。

韩联社说，三星电子向拜登介绍了即将在全球首次投入量产的3纳米芯片试制品（全环绕栅极架构Gate-All-Around FET，GAA）。

据美联社说，拜登参观的芯片工厂将成为三星计划在美国德克萨斯州开设的价值170亿美元的芯片工厂的范本。

韩国总统尹锡悦还表示，芯片是无人驾驶汽车、人工智能和机器人等所有尖端产业的核心零部件，也是决定未来技术竞争力的关键要素。韩国在全球存储半导体供应中占比达70%，扮演着半导体全球供应链的核心角色。

尹锡悦举例介绍，韩美1974年合资成立韩国半导体公司，三星电子计划在美新设芯片代工工厂，并强调称，如同韩美同盟一般，韩美芯片合作历史也由来已久。泛林集团和杜邦等美国企业通过在韩投资不断加深与韩企的合作，韩美政府活跃开展芯片合作。

尹锡悦指出，韩美通过去年成立的“韩美芯片合作伙伴对话机制”，不仅在芯片供应链方面合作，还在投资、人力资源、技术合作方面开展项目合作。尹锡悦说，“我坚信芯片将是推动韩国未来发展的国家安全资产，韩国政府将不遗余力地果断提供支持和优惠”。

尹锡悦还称，拜登就职以来一直强调芯片作为全球供应链关键的重要性。他并呼吁拜登对在美投资的韩企提供优惠，以及对美国尖端材料、装备和设计企业在韩投资予以关注。