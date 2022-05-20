拜登访问亚洲之际 中国启动南海演习

美国/中国/南海

一架歼-15战机在深海作战训练中准备降落在中国辽宁号航母上。美联社公布新华社2021年12月31日发布未注明日期的照片

中国正在有争议的南中国海举行军事演习，此时恰逢美国总统拜登访问韩国和日本。这些演习被指是为了反击“北京感知的威胁”。

广告 继续浏览后续

据美联社5月20日报道，中国海事局驻海南省办事处说，演习从星期四开始，将持续到下星期一。其他飞机和船只将被禁止进入该地区，但该机构没有给出进一步的细节。

该报道说，中国宣称几乎完全拥有南海主权，而这条关键水道已成为亚洲冲突的潜在爆发点。

而美国在主权问题上不采取任何立场，但坚持在海上自由行动的权利，并经常将军舰开到该地区被中国控制的军事化岛屿附近，进行“航行自由行动”。

中国经常抗议这种行动，称其为“蓄意挑衅”，“危及和平与稳定”。为了宣扬其主张，中国在珊瑚礁和环礁人造岛屿上建造了简易机场和其他军事基础设施。

美联社说，文莱、马来西亚、菲律宾和台湾也在南中国海行使重叠主权。菲律宾海岸警卫队周五表示，它已经在有争议水域的三个岛屿上建立了前沿哨卡，此举可能会遭到北京方面的反对。

自本月初以来，中国第一艘航母，“辽宁号”，一直在日本海执行任务。中国国防部将其描述为旨在提高性能的 "例行训练"，"符合相关国际法和国际惯例，不针对任何一方"。

据中国媒体报道说，中国还在上周三派出了两只具有核武能力的H-6远程轰炸机飞经该地区。

同时在周五，美国第七舰队说，罗纳德-里根号航空母舰及其打击群离开了位于日本横须贺的母港，进行"例行海上航行"。

据美国海军说，这些舰艇和航母航空队"预计将与盟友和伙伴合作，促进遵守基于规则的国际秩序，并保持存在和灵活性，以满足美国国防部的需求"。

该消息源还说，拜登访问日本期间，定于下周二与印太战略联盟"四国"集团的其他领导人会面，这个联盟包括澳大利亚、印度和日本。这四国都对中国日益增长的地区自信和日益强大的武装力量感到担忧。

而中国当局认为四国集团是美国主导的抗衡中国运动的一部分，并指出，该运动旨在阻碍中国的经济和政治崛起，挫败北京恐吓台湾接受其统一要求的企图。

周三，中国外交部长王毅在与日本外相林芳正举行的视频通话中批评了所谓“华盛顿和东京针对北京的负面行动”。

美联社引述中国外交部说，王毅表示，引起注意和警惕的是，甚至在美国领导人出发参加会议之前，所谓的日美联合反华言论已经在掀起灰尘。