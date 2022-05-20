拜登飞抵韩国第一件事:参观三星芯片厂

拜登访问韩国

美国总统拜登乘坐的专机于今天5月20日当地时间下午17点过后，飞抵韩国的乌山美军基地，开启对韩国为期三天的正式访问。

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据韩联社报道，拜登下飞机后，随即前往位于京畿道平泽市的三星电子芯片工厂，他与韩国总统尹锡悦一道，参观了该厂正在启动的第一生产线和建设中的第三生产线。然后美韩首脑发表演讲，宣布开启两国的技术同盟。

美联社说，拜登周五将其亚洲之行的开端聚焦在困扰世界经济的电脑芯片短缺问题上。他参观了三星电脑芯片工厂，该工厂将成为三星计划在美国德克萨斯州开设的价值170亿美元的芯片工厂的范本。

韩联社说，拜登和尹锡悦将在明天21日举行正式首脑会谈。会谈分为小型会谈、扩大会谈等环节。该报道说，预计朝鲜问题、经济安全、区域合作将成为此次会议的重点议题。会后，两国领导人将会见记者，“发表韩美联合宣言”。

朝鲜可能发射核弹

据法新社引述消息说，预计朝鲜很有"可能"在拜登访问亚洲期间"发射导弹"或进行"核试爆”。韩国国会议员河泰庆（Ha Tae-keung）援引首尔国家情报局的信息告诉记者，尽管朝鲜最近接连发生冠状疫情，但"核试验的准备工作已经就绪，他们只是在寻找合适的时机"来进行核试验。预计拜登此次访韩期间，不会去韩朝分界线。