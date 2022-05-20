拜登“印太经济框架”盼更多东南亚国家参加

美国印太框架

美国总统乔-拜登定于下周一5月23日在日本公布他倡议的“印太经济框架”（IPEF）。东京敦促华盛顿更加灵活，以吸引更多东南亚国家参与。拜登在启程前最后一刻修改了文件措辞。

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英国《金融时报》的消息说，乔-拜登决定淡化他的《印度-太平洋经济框架》，以吸引更多国家加入他将于周一在东京公布的这个协议。

拜登利用他作为美国总统的首次亚洲之行推出印太经济框架，旨在回应盟友和合作伙伴的批评，即他在该地区的战略过于注重安全而缺乏经济成分。

几位熟悉谈判情况的人士表示，东京已敦促华盛顿更加灵活，以最大限度地提高达成一项包括更多东南亚国家在内的协议的机会。

该报引述六位熟悉情况的人士说，美国和其他国家已经同意修改两页声明中的语言，该声明将在启动印太经济框架的时候公布。

金融时报获得一份早期草案称各国将"启动谈判"。拜登政府此后同意淡化这些措辞，代之以“各国为日后的谈判开始磋商”。该消息还说，直到周四，拜登乘坐空军一号飞往韩国时，美国官员仍在就该声明的内容进行讨论。

过去一年，印太地区国家一直在敦促拜登制定经济战略，以帮助他们对抗中国，中国正在迅速增加其在该地区的实力和贸易存在。

有批评指责华盛顿的战略为中国提供了以经济重量向别国施加压力的机会。

不过，拜登团队在早期难以说服许多东南亚国家和印度加入。几位熟悉讨论的人士表示，一些国家不情愿，因为他们认为没有太大价值，特别是因为印太经济框架不包括进入美国市场。

据悉，印太框架将包含四大支柱，基础设施、供应链弹性和清洁能源，还包括关于创建数字贸易协定的讨论，东京已敦促美国优先考虑。