美俄两国互相指责对方应该对全世界不断恶化的粮食形势负责

粮食安全

俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争加速了全球范围内谷物、食用油、燃料和化肥价格的飙升。联合国秘书长古特雷斯警告称，战争将会加剧贫穷国家内的粮食、能源和经济危机。美国和俄罗斯互相指责对方应该对全世界不断恶化的粮食形势负责。

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美国国务卿布林肯指责俄罗斯以粮食作为武器，威胁世界。布林肯5月19日在联合国安理会上，呼吁俄罗斯停止封锁乌克兰的港口，允许乌方出口被阻拦在黑海港口的粮食，并措辞严厉的指责俄罗斯把粮食作为武器，同时也绑架了全世界民众的粮食供应。

布林肯指出：“受害的并不只有乌克兰人，由于俄罗斯政府的行动，2000万吨粮食囤积在乌克兰的粮仓中，导致全球食品供应萎缩、价格飙升，威胁世界更多人的粮食安全。” 布林肯还说，供应给数以百万计乌克兰人和全世界其他数以百万计人口的粮食实质上已被俄罗斯军队扣为筹码。乌克兰是一个农业生产大国，在过去，它的大部分货物都是通过海港出口的，但是自俄罗斯于今年2月24日对其发起军事行动以来，乌克兰已经被迫通过西部边境进行铁路运输，或者通过其位于多瑙河上的小港口完成出口。

对此，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾反驳说，全世界所有苦难都被归咎到了俄罗斯头上。涅边贾说，全世界早就开始遭受恶性通货膨胀导致的一场粮食危机，这种恶性通胀源自保险成本不断上升、物流乱局和西方市场上的投机行为。涅边贾说，乌克兰不想与航运企业合作，以放行被封锁在港口的外国货船。他还对西方制裁表示谴责，称制裁正在加剧全世界的粮食不安全形势。

稍早，俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫曾表示，如果西方国家因战争而对莫斯科实施毁灭性制裁，那么就不要指望俄罗斯会继续供应粮食。就在梅德韦杰夫发表上述言论之际，包括联合国秘书长古特雷斯在内的世界各国领导人对全球粮食供应表示严重关切，他们警告称，限制乌克兰港口的粮食出口可能会导致食品短缺甚至饥荒。