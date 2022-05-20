菲律宾宣布在南中国海三个争议岛上建立了海岸哨所

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菲律宾5月20日星期五宣布，在有争议的南中国海的三个岛上建立了三个海岸警卫队哨所。

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美联社当天报道称，这三个岛屿多年来一直事实上被菲律宾军队所占领，在国际上通常被称为西月岛，马欢岛和北子岛。菲律宾海岸警卫队海军上将阿特米奥·阿布在一份声明中指出，本周菲律宾在这些岛上建立的哨所将由海岸警卫队人员负责，并配备无线电通讯设备，可以向马尼拉海岸警卫队总部报告任何事件。阿布没有具体说明将有多少人员驻扎在新的前哨站，但表示，这是菲律宾迄今为止在争议地区部署的最大规模的海岸警卫队人员。

阿布指出，“通过这些指挥观察哨，菲律宾将提高并促进海上安全、海上搜救和海洋环境保护的能力”。然而此举加强了菲律宾军队在争议激烈的南沙群岛岛屿上的存在，可能会因此遭到北京的反对，因为在中方的叙述下，这条有争议的水域几乎全部属于中国。

上周，菲律宾海岸警卫队在这三个岛屿附近和中业岛附近安装了五个悬挂菲律宾国旗的导航浮标。 阿布表示，浙西夜间会发光的“主权标志”可以引导渔民和船只，并传达附近水域为特别保护区，禁止采矿，勘探石油等信号。

美联社指出，中国在过去几年间将七个有争议的岛礁变成了军事守卫基地，并一直对该地区的任何新的军事建设提出抗议，这激发了其他的争议声索国和美国的警惕。美国在这片地区没有领土主张，但在此部署了美国海军和空军巡逻，确保有争议水域的航行和飞越自由。

除中国和菲律宾外，台湾、越南、马来西亚和文莱在这里繁忙的航道上也有重叠的领土主张，许多人认为这是亚洲潜在的爆发点。中国和东南亚国家联盟，包括涉及领土争端的四个成员国今年已就拟议中的“行为准则”恢复谈判。但包括新冠疫情在内的多项因素使谈判面临数年的延迟。