韩国美国新建常设经济安全对话机制

美韩安全对话机制

美国总统拜登到访韩国之际，韩美两国商定，将新建常设经济安全对话机制，以便随时协调经济安全问题和应对战略。

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韩联社首尔电：韩国总统发言人室5月20日表示，美国总统拜登访韩期间，韩国总统办公室和美国白宫将新建常设对话机制，以讨论经济安全热点问题。

据介绍，韩国经济安全秘书王允钟和美国白宫国家安全委员会（NSC）技术和国家安全首席助理塔伦·查布拉当天上午在首次通话中就此达成一致。双方商定通过该对话机制随时、例行协调经济安全问题和应对战略。

韩国总统的发言人室方面表示，新设经济安全对话机制意味着韩美两国将更紧密加强政策协调，共同应对包括芯片、二次电池、人工智能（AI）等尖端技术合作和供应链构建在内的技术同盟核心议题。

韩国总统尹锡悦5月20日与正在韩国访问的美国总统拜登一道视察三星电子平泽芯片工厂。尹锡悦在视察后发表讲话称，希望韩美关系能借此次视察之机，发展成为基于尖端技术和供应链合作的经济安全同盟。

拜登今天下午飞抵韩国乌山美军基地后，随即前往位于京畿道平泽市的三星电子芯片工厂，他与韩国总统尹锡悦一道参观了该厂。三星电子向拜登介绍了即将在全球首次投入量产的3纳米芯片。

据美联社说，拜登纪念在韩国参观的芯片工厂将成为三星计划在美国德克萨斯州开设的价值170亿美元的芯片工厂的范本。