中国寻求与基里巴斯签协议 美澳担忧

中国正推动与太平洋岛国基里巴斯和其他岛国谈判签署类似与所罗门群岛签署的协议，引发美国澳洲日本等国担忧。金融时报说，中国外长王毅将于下周率领大型代表团前往这些岛屿。

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据《金融时报》日前透露，美国和其盟国的官员称，目前北京与基里巴斯的谈判是最深入的，这个太平洋岛国距离美国印太司令部所在的夏威夷有3000公里。

美国一个盟国的情报官员说：北京"正与基里巴斯和至少另外一个太平洋岛国就一项协议进行谈判，该协议将涵盖与所罗门群岛的协议大部分相同的内容。

一些专家认为，这将允许中国在这个位于澳大利亚东北部的岛国建立一个海军基地。根据3月份泄露的一份协议草案，中国与所罗门群岛签订的协议可能允许中国向这些岛屿派遣警察甚至军队。这一发展震惊了美国及其在印太地区的盟友，包括澳大利亚，新西兰和日本。

该报引述一位美国官员说，中国将目光投向基里巴斯已经有一段时间了。这位官员说："他们对此进行了断断续续的讨论，不是仅仅几个月，而是好几年了"。他还说，北京试图在太平洋岛屿国家建立"战略据点"。一位西方官员说，人们严重关切对中国与基里巴斯签订的协议是否将类似于与索罗门群岛签订的协议。

基里巴斯的外交部长迈克尔-福恩（Michael Foon）否认其政府正在"与任何伙伴讨论安全协议"。不过，基里巴斯反对派领导人特西-埃里亚-兰博恩（Tessie Eria Lambourne）说，她之前并不知道有这样的会谈，但“该国与中国迅速变化的关系让当地人感到担忧”。她还说，“中国计划在我们地区的战略位置建立军事存在，我们在这个计划中是下一个”。

金融时报说，中国外长王毅预计将于下周率领一个大型代表团前往这些岛屿。另一个迹象是，北京周五与瓦努阿图达成了一项协议，对该国第二大城市卢甘维尔（Luganville）的国际机场进行升级，该机场在第二战期间曾是美国的重要军事基地。

美国国务院一位官员说，美国"非常认真"对待那些对安全协议的担忧，特别是对基里巴斯的担忧。他说，人们担心中国也在与汤加和瓦努阿图进行谈判。这位美国国务院官员说：“中国人似乎正在全球范围内努力扩大他们可以采取军事或准军事方式运作的地方”。“这是个令人不安的问题”。北京还与该地区其他国家有安全协议，包括斐济和巴布亚新几内亚。

据美国外交官和安全官员表示，所罗门群岛的协议范围更广，而中国可能对基里巴斯有更大的野心。

中国之前曾在基里巴斯运营一个太空跟踪站，直到2003年，基里巴斯与台湾建立外交关系后，北京与该群岛断绝了关系。然后，基里巴斯在2019年将其外交效忠对象从台北转回北京后，外交官们一直在寻找这个跟踪站可能被重新启动的迹象。专家们说，过去二十年来，中国的军事能力有了巨大的提高，这将使中国的空军或海军在相对靠近夏威夷的地方设立立足点，在今天显得更加重要。

中国还与基里巴斯合作，升级该群岛坎通（Kanton）岛上的一条简易跑道。澳大利亚格里菲斯大学的太平洋问题专家泰斯-纽顿-凯恩（Tess Newton Cain）说，中国在所罗门群岛的交易以及与基里巴斯关系的加强，反映中国高能量介入的新阶段。"这些关系是非常新的，而且进展相当快......。