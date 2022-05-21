俄称销毁西方运往乌克兰一批"重要"武器

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拜登在韩国签署400亿美元巨资法案以帮助乌克兰对抗俄罗斯之际，俄国防部5月21日宣布销毁了一批西方运往乌克兰的重要武器。

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据法新社今天发自莫斯科的消息，俄罗斯国防部5月21日周六宣称，俄军在乌克兰西北部销毁了一大批西方提供的武器。

俄罗斯国防部的一份简报说：俄军"从海上发射的高精度（Kalibr）远程飞弹摧毁了美国和欧洲国家在日托米尔（Jytomyr）地区马林（Malin）火车站附近的一大批武器和军事装备。

该部还称，这些武器是为顿巴斯东部地区的乌克兰部队准备的。该地区主要讲俄语，自2014年以来部分被亲俄分离分子控制，目前是乌克兰冲突最激烈的现场。

自2月24日以来，乌克兰一直面临着俄罗斯的侵略攻势，据莫斯科称，该攻势旨在对乌克兰"非纳粹化"，并指责其对讲俄语的人口进行所谓的“种族灭绝”。

西方国家已向乌克兰提供了武器，包括大炮、防空导弹和反坦克武器，基辅正在要求其盟友提供进一步支持。

白宫周六表示，乔-拜登在正式访问韩国期间签署了国会周四通过的法案，为乌克兰对抗俄罗斯的战争努力提供了400亿美元的巨额资金。白宫表示，该法案包括为乌克兰购买装甲车和加强防空的60亿美元。

在推特上，乌克兰总统泽连斯基感谢他的美国同行这一"关键"的支持。