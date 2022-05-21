欧美猴痘病毒扩散 马德里紧急关闭桑拿

猴痘/欧洲

针对欧美国家近日不断出现猴痘感染案例，世卫组织周五（5月20日）发表声明指出，目前全球11个国家约有80宗确诊病例，还有50宗待确认的疑似病例，这是非典型的，因为其出现在并非猴痘流行的国家。与此同时，为防止猴痘病毒扩散，据法新社报道，马德里卫生当局下令关闭桑拿。

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猴痘属于天花的近亲，最初在猴子身上发现，通过密切接触进而传播，感染后会出现发烧、畏寒、肌肉疼痛、淋巴结肿大、疲倦，手部和脸部还会出现像水痘般的皮肤症状，很少传播到非洲以外的地方，近来却出现一连串病例，引发全球关注，包括法国、比利时、德国及澳洲20日纷纷通报出现首起猴痘病例。

法新社报道说，西班牙20日又新增了24例猴痘病例，主要在马德里地区，该地区政府为防止感染，紧急关闭了当地的桑拿房。西班牙的确诊总数现已达到31例，而邻国葡萄牙现也已发现23例确诊病例。

马德里卫生首长艾斯居德罗（Enrique Ruiz Escudero）20日表示，马德里当局追踪病例时发现，这些病例主要来自桑拿房。据了解，桑拿这个词在西班牙被用来描述男同志寻欢的场所，而非单纯的澡堂。

马德里卫生首长艾斯居德罗（Enrique Ruiz Escudero）20日表示，马德里当局追踪病例时发现，这些病例主要来自桑拿房。桑拿这个词在西班牙被用来描述男同志寻欢的场所，而非单纯的澡堂。

德国相关单位指出，这是欧洲有史以来规模最大的猴痘疫情，德国卫生机构罗伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）呼吁从西非返国的民众，如果皮肤出现异状尽速就医。

与此同时，瑞典决定将猴痘列为一般危险疾病，瑞典卫生部长哈伦格伦（Lena Hallengren）宣布，将允许采取预防传播感染的措施，并追踪疑似病例。

美国政府高级官员同一天也表示，美国可能会发现更多猴痘病例，但目前对大众的风险仍然很低。美国周三通报今年首起猴痘病例，患者最近去过加拿大。

不过，有专家认为，猴痘疫情较不会出现大流行，因为它的传播力不若新冠病毒。

据悉，猴痘的致死率不一，在所有记录的感染病例中，致死率维持介于0%至10%。英国瑞丁大学（University of Reading）细胞微生物学副教授克拉克（Simon Clarke）指出：“根据估计，西非洲猴痘病毒株，也就是英国病例的病毒，死亡率约为1%。刚果地区也发现一支病毒株，死亡率可高达10%。但英国的病例并无这支病毒株。”

猴痘并无特定疗法，但天花疫苗对猴痘的防护力约85%。只是天花已在全球绝迹，因此这种疫苗现在的接种管道有限。流行病学家暨卫生经济学家丁亮（Eric Feigl-Ding）说：“好消息是，天花疫苗对猴痘的防护效果佳。坏消息是，45岁以下人口大多数没接种过天花疫苗。”