澳洲议会选举 工党获胜 华裔外长登场

澳洲大选

澳大利亚工党领袖安东尼-阿尔巴尼斯赢得大选后与他的伴侣朱迪-海顿和儿子内森2022年5月21日。

澳大利亚工党领袖安东尼-阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在今天5月21日举行的联邦议会选举中获胜，推翻了保守派总理斯科特-莫里森。据法新社说，莫里森在气候变化方面的不作为受到选民的严厉惩罚。

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澳洲大约1720万选民投票选举众议院的151个席位，任期三年。在参议院的76个席位中，更换40个席位，任期六年。在下议院赢得多数席位的政党或联盟，自动组成政府。

59岁的工党领袖阿尔巴尼斯先生在未获绝对多数，但得票领先于其他党派时，宣布了胜利，成为澳洲第31届总理。他称，澳大利亚人"投票支持变革"，并表示，他将于下周一上任。

阿尔巴尼斯还宣布，他将出席定于周二在东京举行的四国峰会（美国、印度、日本、澳大利亚），由他未来的华裔外长黄英贤（Penny Wong）陪同。（后者因其与北京的关系而成为保守派抨击工党亲北京的“话柄”）。

败选的现任总理莫里森先生说："今晚，我与反对党领袖和新任总理安东尼-阿尔巴尼斯交谈，并祝贺他在选举中获胜。莫里森的失败结束了保守党对这个庞大的国家九年统治。

据澳洲ABC广播公司在计票过半后的预测，工党赢得了下院151名议席中的72席，离绝对多数还差四个席位。

在经历了三年的重大自然灾害和冠状病毒（Covid-19）大流行病之后，澳大利亚人投票给了数量不寻常的支持环境的"小"候选人，如果最终阿尔巴内塞先生未能赢得绝对多数，生态候选人将可通过谈判与其联合，获得权利的支持。

法新社说，绿党和生态独立候选人--大多数是倡导环境保护、性别平等和反腐败的女性--准备赢得一系列传统上由保守党控制的城市选区。

绿党领导人亚当-班特（Adam Bandt）兴奋地说，“人们说气候危机是他们想要采取行动做的事情”。

他补充说：“我们经历了三年的干旱，然后是火灾，现在是洪水和更多的洪水。"人们可以看到它，它正在发生，它正在变得更糟”。

虽然本次竞选活动的重点是围绕莫里森先生和阿尔巴内斯先生两人的个性，而他们的政策理念则处于次要地位。但是，澳大利亚的年轻人对政府的亲煤政策、寻找可负担住房的困难和滥用公共资金越来越感到失望。

在墨尔本一个投票站，第一次参加投票的乔丹-内维尔（Jordan Neville）说："我是在过去五年中受到火灾和洪水严重打击的社区长大的。如果能做什么来防止这种情况再次发生，那将是非凡的。