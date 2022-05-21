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美国总统访日详细日程曝光

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美国总统拜登在马里兰州安德鲁斯空军基地登上空军一号启程访问韩国和日本 2022 5 19
美国总统拜登在马里兰州安德鲁斯空军基地登上空军一号启程访问韩国和日本 2022 5 19 AP - Gemunu Amarasinghe
作者： 东京特约记者 楚良一
5 分钟

5月22日下午4点55分，美国总统拜登搭乘的“空军一号”（总统专机）抵达东京横田美国空军基地。

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与拜登总统同行的有国务卿安东尼·布林肯、商务部长吉娜·莱蒙德、美国贸易代表凯瑟琳·戴祺、白宫办公厅副主任詹·奥马利·狄龙、美国国家安全顾问杰克·苏利文 、白宫发言人卡琳·让·皮埃尔。

拜登总统将于23日上午10点访问日本皇居，礼节性拜会天皇。之后，从上午 11:00 起，将在东京赤坂的宾馆举行与岸田文雄首相的会谈（其他人只有一名口译员在场）和小组会议,并会见遭朝鲜绑架的日本人家属。

下午 1 点 30 分开始，与岸田首相一起参加日美外长和经济相关部长会议（2+2），其他出席者有日本外相林芳正、经济产业大臣萩生田光一、美国国务卿布林肯、商务部长吉娜·莱蒙德等。下午4点15分，成立拜登总统倡导的“印太经济框架（IPEF）”，拜登总统和日本首相岸田文雄将以面对面方式出席IPEF启动之际召开的会议，其他与会国家将以在线方式参加。除日美外，估计还有韩国、澳大利亚、新加坡、泰国等国家加入IPEF，会后将在东京六本木的泉花园画廊举行新闻发布会。

当天晚上7:00，参加由岸田首相主持的欢迎晚宴（东京白金台八方园），同时欣赏著名的日本庭园。

24日，将参加将于上午10时20分在首相官邸举行的日、美、澳、印四国框架首脑峰会。时间和地点等细节尚未确定，但拜登总统将在当天晚上与澳大利亚总理斯科特·莫里森和印度总理纳伦德拉·莫迪举行首脑会谈,但是澳大利亚21日举行举行联邦议会选举，莫里森是否来日还没有最后确定。

当日下午5点30分，访问赤坂的美国驻东京大使馆，与美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔共进晚餐后，于晚上7点40分离开横田空军基地，在阿拉斯加埃尔门多夫空军基地加油。美东部时间晚上 8 点 05 分，抵达首都华盛顿郊区的安德鲁斯空军基地。

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