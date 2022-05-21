美国总统访日详细日程曝光

美国，日本，外交，拜登

5月22日下午4点55分，美国总统拜登搭乘的“空军一号”（总统专机）抵达东京横田美国空军基地。

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与拜登总统同行的有国务卿安东尼·布林肯、商务部长吉娜·莱蒙德、美国贸易代表凯瑟琳·戴祺、白宫办公厅副主任詹·奥马利·狄龙、美国国家安全顾问杰克·苏利文 、白宫发言人卡琳·让·皮埃尔。

拜登总统将于23日上午10点访问日本皇居，礼节性拜会天皇。之后，从上午 11:00 起，将在东京赤坂的宾馆举行与岸田文雄首相的会谈（其他人只有一名口译员在场）和小组会议,并会见遭朝鲜绑架的日本人家属。

下午 1 点 30 分开始，与岸田首相一起参加日美外长和经济相关部长会议（2+2），其他出席者有日本外相林芳正、经济产业大臣萩生田光一、美国国务卿布林肯、商务部长吉娜·莱蒙德等。下午4点15分，成立拜登总统倡导的“印太经济框架（IPEF）”，拜登总统和日本首相岸田文雄将以面对面方式出席IPEF启动之际召开的会议，其他与会国家将以在线方式参加。除日美外，估计还有韩国、澳大利亚、新加坡、泰国等国家加入IPEF，会后将在东京六本木的泉花园画廊举行新闻发布会。

当天晚上7:00，参加由岸田首相主持的欢迎晚宴（东京白金台八方园），同时欣赏著名的日本庭园。

24日，将参加将于上午10时20分在首相官邸举行的日、美、澳、印四国框架首脑峰会。时间和地点等细节尚未确定，但拜登总统将在当天晚上与澳大利亚总理斯科特·莫里森和印度总理纳伦德拉·莫迪举行首脑会谈,但是澳大利亚21日举行举行联邦议会选举，莫里森是否来日还没有最后确定。

当日下午5点30分，访问赤坂的美国驻东京大使馆，与美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔共进晚餐后，于晚上7点40分离开横田空军基地，在阿拉斯加埃尔门多夫空军基地加油。美东部时间晚上 8 点 05 分，抵达首都华盛顿郊区的安德鲁斯空军基地。