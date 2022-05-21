美韩首脑宣布合作重点扩展到朝鲜半岛以外

美国/韩国

美国总统拜登与韩国总统尹锡悦今天5月21日在首尔举行美韩首脑会谈，随后发表联合声明，表示将合作重点扩展到朝鲜半岛之外…

广告 继续浏览后续

白宫网站发布的美韩首脑声明表示，作为该地区和平与繁荣的关键，美韩联盟的发展已经远远超出了朝鲜半岛，反映了两国在民主、经济和技术方面作为全球领导者的关键作用。

该声明说，面对气候变化和冠状病毒COVID-19大流行病等生存挑战，以及对基于规则的国际秩序日益增长的威胁，其中最重要的是俄罗斯对乌克兰的侵略，大韩民国和美国团结一致，共同决心深化和扩大双方的政治、经济、安全和人民之间的联系。

延伸威慑

拜登总统并申明美国利用美国的全部防御能力，包括核、常规和导弹防御能力，对韩国进行延伸威慑的承诺。

两位领导人重申，考虑到朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）构成的不断变化的威胁，两位领导人同意启动讨论，以扩大在朝鲜半岛及其周边地区的联合军事演习和训练的范围和规模。

双方还表示，要大幅扩大网络合作规模，以应对来自朝鲜的一系列网络威胁，包括但不限于国家支持的网络攻击。

韩美日合作

尹总统和拜登总统重申他们的共同目标是朝鲜半岛完全无核化，并同意进一步加强为此目的的紧密协调。他们强调，与朝鲜进行和平和外交解决的对话之路仍然敞开，并呼吁朝鲜重返谈判。尹总统概述了他通过一项旨在实现朝鲜半岛无核化和繁荣的大胆计划来实现朝韩关系正常化的愿景，拜登总统表示支持朝韩合作。

同时他们还指出，“韩美日”三边合作对于应对朝鲜的挑战、保护共同的安全和繁荣、维护共同的价值观和加强基于规则的国际秩序的重要性。

尹总统和拜总统对朝鲜的人权状况表示了严重关切，并重申他们致力于促进向最脆弱的朝鲜人提供人道援助。两位领导人对朝鲜最近爆发的冠状病毒（COVID-19）疫情表示关切。韩国和美国愿意与国际社会合作，向朝鲜提供援助以抗击该病毒。

全球枢轴国

这个声明说，面对日益复杂的全球挑战，包括气候变化和冠状病毒COVID-19大流行病带来的威胁，尹锡悦总统提出了韩国建立全球枢轴国的倡议，设想在推动印太地区及其他地区的自由、和平和繁荣方面发挥更大的作用。

两位总统重申他们对全球全面战略联盟的承诺，该联盟牢牢扎根于促进民主和基于规则的国际秩序、打击腐败和促进人权的共同价值观。拜登总统赞赏尹总统主动承担更大的地区和全球责任，并热烈欢迎韩国在民主峰会进程中发挥领导作用。