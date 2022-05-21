英国希望摩尔多瓦"依北约标准装备"以应对俄罗斯入侵

英国外交大臣向媒体表示，她希望看到乌克兰的邻国摩尔多瓦依照北约的标准装备，以应对俄罗斯可能的入侵。

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss ）今天5月21日在《每日电讯报》的采访中说，她希望看到乌克兰的邻国摩尔多瓦能够"按照北约标准装备"，以保护其免受俄罗斯的侵略。

英防长说："我们现在正在进行的工作是与乌克兰和波兰成立一个联合委员会，使乌克兰的防御系统达到北约标准。这也适用于摩尔多瓦等其他脆弱国家。因为俄罗斯的威胁的范围更广泛，我们也需要确保他们的装备符合北约标准。

摩尔多瓦是位于乌克兰西南部的前苏联共和国，拥有260万人口。英国防长特拉斯说，对于摩尔多瓦的安全来说，俄罗斯"绝对"是一个威胁。

她补充说，普京一直明确表现出要创建一个更大俄罗斯的野心。而且，普京拿下基辅的尝试失败，并不意味着他已放弃了这些野心。

据《每日电讯报》援引一位英国防长助手的话说，"按照北约标准装备摩尔多瓦"将涉及北约成员提供现代设备，以取代苏联时代的设备，并培训士兵使用这些设备。

法新社周四曾问及欧盟武器在摩尔多瓦的存在时，摩尔多瓦外交部长波皮斯库（Nicu Popescu）答说没有，他同时说"中立性"被写入了摩尔多瓦的宪法。

但他又说， 随着乌克兰战争，"我们正在修改我们的军事理论。这是一个现在正在发生的过程。但当我们得出结论时，将会有更多的信息"。摩尔多瓦目前只有"大约6000名"士兵。