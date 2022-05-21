IOC透露更多彭帅谈话 计划访欧 WTA确认没联系

彭帅

据WWOS/美联社5月20日报道，国际奥委会主席托马斯-巴赫周五表示，中国网球运动员彭帅自北京冬奥会以来一直在与奥委会成员交谈，并说彭帅希望很快访问欧洲。但国际女网协会负责人西蒙确认该组织与彭帅没有联系。

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这个报道说，去年11月，彭帅指一名中共高官性侵，其后果影响了奥运组织者的工作。她在北京接受一名法国记者采访，收回了自己的说法，后来又到北京观看奖牌比赛，包括与国际奥委会主席巴赫在一起，但都没有消除外界对她个人安全的所有疑虑。

自2月以来，一个名为 "彭帅在哪里？"的社交媒体标签一直在流传。

在视频新闻发布会上，当被问及彭帅是否安好时，国际奥委会主席巴赫说，彭帅这个月与国际奥委会成员们的通话，是自奥运会（北京冬奥会）以来国际奥委会与她的第二次或第三次联系。

这位国际奥委会领导人说，彭帅“期待着能够来到欧洲，参观洛桑，显然特别是要参观奥林匹克博物馆"。"然后还可能观看一场或另一场网球赛事"。

巴赫指出，在冠状病毒（COVID-19）大流行期间，中国严格的卫生和检疫政策可能使彭帅的旅行计划变得复杂。

他还说，我们必须看看事态如何发展。正如我们一直所说的那样，这种联系正在进行。

然而，国际女子网球协会（WTA）巡回赛负责人史蒂夫-西蒙（Steve Simon）说，他的组织没有与这位网球运动员联系过。

西蒙告诉网球播客说，我们最近没有与彭帅进行过任何沟通，（北京冬季）奥运会后世界也没有看到彭帅。

他还说，“我不认为你可以通过逃避问题而在这个世界上做出改变。你必须创造变化。它可能不是我们想要的一切。但我们必须找到一个解决方案，找到这种平衡，使我们能够回去看到该地区的进展。"

西蒙说，"我们仍然致力于找到一个解决方案。我们希望找到一个彭帅可以接受的、中国政府可以接受的、我们可以接受的解决方案。

他续说，“我们不是要离开中国。我们现在已经暂停了我们在那里的业务。我们将继续这样做，直到我们得到一个解决方案”。

他说，“我们将保持坚定的态度。我们确实希望能在2023年带着在这个空间取得进展回到那里。如果我们能完成这个目标，那将是世界的胜利。"