世卫大会在乌克兰危机和冠状病毒延绵不断的阴影下召开

2022世卫大会

世界卫生大会今天5月22日在日内瓦召开。这次会议的背景是乌克兰战争及其对全球的威胁，和永无休止的冠状病毒（Covid-19）大流行。194个成员国将讨论建立一个更有效和公平的全球卫生系统。

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法新社说，世卫组织总干事谭德塞今天在世界卫生大会开幕式发表了充满激情的讲话。这位埃塞俄比亚的“战争之子”警告说，“战争所到之处，饥饿和疾病必会紧随其后”。他指出："和平是健康不可缺的重要条件"，然后他将重要的事重复了三遍：“和平! 和平! 和平!”

不过，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争占据了代表们的心。法国总统埃马纽埃尔-马克龙呼吁世卫组织成员们通过一项乌克兰在周二发起的决议，该决议谴责莫斯科对乌克兰卫生系统的攻击，同时谴责俄罗斯入侵乌克兰对许多国家的粮食供应造成严重后果，这些国家依赖乌克兰的粮仓和俄罗斯的化肥。

一位西方外交官指出，尽管乌克兰这个决议文本强烈谴了俄罗斯，但它并没有"以任何方式规定将其驱逐出世界卫生组织"。

许多国家认为，卫生合作是一个独立的领域，必须予以保留。

法国总统马克龙还说：这场（乌克兰）战争 "并没有让我们忘记世界其他地方还有许多其他的紧急情况”，"首先是（冠状病毒）大流行病”。我们必须继续动员起来。

多米尼加共和国总统路易斯-阿比纳德说：“这次会议为加强安全和健康的全球架构提供了一个历史性机会”。

谭德塞笃定连任

法新社说，尽管谭德塞博士的第一个任期出现了一些问题，比如他对中国的态度，在冠状病毒（Covid-19）大流行开始时，被认为过于迁就，以及对涉及某些雇员的性剥削丑闻反应过于迟缓，但他的连任已成为定局。

在没有竞争对手的情况下，世卫组织的第一位非洲总干事有把握能够将他的工作继续下去。

法国总统马克龙表示，法国"对谭德塞在未来几年继续改造世卫组织报有信心"。

金钱，健康的要素

从下周一5月23日开始，预计各国卫生部长将在冠状病毒大流行开始以来的首次面对面会议上发言，人们将着手处理坚硬的议题：世卫组织的可持续供资问题。

被某些阴谋论者声称为正试图控制世界健康的世卫组织的两年期预算只有大约60亿美元。

问题是固定缴费（强制性会员费）在2020-21年仅占总额的16%。其余的是自愿捐款，这些更难规划和获得的捐款往往被指定用于特定的项目。

一个想法是，在未来十年左右的时间里，逐步将强制缴费的比例提高到50%，使世卫组织能够更好地发挥作用，但同时该组织也必须进行自身改革。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯说：“没有什么比投资健康更好的投资了”。

新架构

冠状病毒（Covid-19）大流行病暴露了全球卫生系统的问题所在。因此，这次世卫大会将研究全面修订《国际卫生条例》（IHR），以便能够对卫生紧急情况作出更有效和快速的反应。

同样，大会预计将决定设立一个紧急情况常设委员会，该委员会将来自世卫组织执行委员会，在发生国际关注的卫生紧急情况时可在24小时内启动运作，这是世卫组织的最高警报级别。

同时，关于全球健康的新国际协议的工作已经开始，支持者说该协议应该具有约束力，并可以补充《国际卫生条例》。

12月，世卫组织成立了一个政府间谈判小组来进行这方面的工作。

猴痘--一种在非洲部分地区流行的疾病--的病例正向北美和欧洲蔓延，尽管目前大多数病例是温和的，但另一场重大危机的幽灵正让卫生当局感到担忧。