在未能控制基辅及其地区后，俄罗斯军队自3月以来一直将军力集中在乌克兰东部地区。目前乌克兰与俄罗斯在那里的战斗非常激烈。

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乌克兰总统泽连斯基周六晚间表示，顿巴斯的局势极其困难。但乌克兰军队"正在击退这一攻势。他说，我们的保卫者每一次打乱俄国人的计划，就使我们更接近关键的一天，（......）我们都希望并正在为之奋斗，那就是胜利的日子"。

北顿涅茨克

据乌克兰总参谋部周日上午宣布，在北顿涅茨克（Severodonestk）地区，俄军对几个地方进行了进攻和打击，但他们"被迫退回到以前的阵地"并遭受"伤亡"。

乌军总参谋部说，"在过去24小时内，乌军在顿涅斯克和卢甘斯克地区击退了9次攻击”，并列出了他们摧毁的俄罗斯设备（坦克、火炮系统、装甲车、一架Orlan-10无人机，等等）。

乌克兰总参谋部周日的简报还指出，俄军继续"对乌克兰全境进行导弹和空袭"，甚至"通过空军摧毁乌克兰关键基础设施来增加攻击的强度"。

据乌克兰的卢甘斯克地区州长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）说，"俄罗斯人正全力以赴占领北顿涅茨克"，那里的攻击"最近几天增加了多次"。

他周六晚上说："这座城市正在被摧毁，就像他们之前摧毁鲁比涅（Rubijne）和波帕斯纳（Popasna）一样。"他称，俄军已经摧毁了巴甫洛格勒（Pavlograd）桥，"这将使平民的撤离和人道主义卡车的运送变得非常复杂"。

据乌克兰顿涅茨克州州长基里连科（Pavlo Kyrylenko）在电报群（Telegram）上宣布，该州21日周六有7名平民被杀害，10人受伤。

哈尔科夫

乌克兰东北部哈尔科夫州的州长奥列格-西内古博夫（Oleg Sinegoubov）说，在过去24小时内，哈尔科夫市周围遭到了多次炮火袭击，造成1人死亡，20人受伤。

据乌克兰警方说，他们从博戈罗迪奇内（Bogorodytchné）一座被炮击的教堂中疏散了约60人，包括儿童，并称没有人员伤亡。