俄军继续炮击乌东 拜登签400亿援乌法案 俄罗斯反制裁

乌克兰东部

俄罗斯继续猛攻乌克兰东部，并声称用巡航导弹摧毁了西方提供的武器库存。同时美国总统拜登签署了用于援助基辅对俄作战的400亿美元法案。俄罗斯宣布禁止963名美国人入境。

广告 继续浏览后续

泽连斯基在周六晚发布的例行视频信息中指出，周六的军事形势"没有发生重大变化"，"顿巴斯的局势极其困难。但乌克兰军队正在"击退这一攻势。

据乌克兰总参谋部周日上午称，在北顿涅茨克（Severodonestk）地区，俄军对几个地方进行了进攻和攻击，但 "被迫退回到以前的阵地"并遭受"伤亡"。

乌军总参谋部说，"在过去24小时内，乌军在顿涅斯克和卢甘斯克地区击退了9次攻击”，并列出他们摧毁的俄罗斯设备（坦克、火炮系统、装甲车、一架Orlan-10无人机，等等）。

乌克兰总参谋部周日简报指出，俄军继续"对乌克兰全境进行导弹和空袭"，甚至"通过空军摧毁乌克兰关键基础设施来增加攻击的强度"。

泽连斯基说，我们的保卫者每一次打乱俄国人的计划，就会使我们更接近那关键的一天，（......）那是我们都希望它到来，并正在为之奋斗的“胜利的日子"。

谈判不可避免

乌克兰总统泽连斯基说，目前俄罗斯人集中在东部地区的战争阶段"将是血腥的"。但最终将不得不 "通过外交手段 "解决。

泽连斯基告诉乌克兰电视台ICTV，乌俄之间的会谈将不可避免地进行，而几周前在土耳其开始的会谈仍处于僵局。泽连斯基说，他再次准备与俄罗斯同行弗拉基米尔-普京会面，但普京至今没有回应。

400亿援乌法案

俄罗斯国防部昨天宣布，俄军"从海上发射的高精度（Kalibr）远程飞弹摧毁了美国和欧洲国家在日托米尔（Jytomyr）地区马林（Malin）火车站附近存放的一大批武器和军事装备。

同一天，美国总统拜登周六在访问韩国期间，签署了美国国会周四通过的援助乌克兰法案。该法案为支持乌克兰与俄罗斯作战，提供400亿美元的巨资。

乌克兰总统泽连斯基周六在多个场合欢呼美国发放的这笔援助"比以往任何时候都更有必要"。

俄罗斯反制裁

在这之后，莫斯科发布了一份禁止963名美国人进入俄罗斯的新名单。俄罗斯外交部称，这是对美国的"反制裁"，目的是"迫使目前试图将新殖民主义"世界秩序"强加给地球其他地区的美国（......）改变立场，承认新的地缘政治现实"。