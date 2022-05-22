拜登：亚太是民主与专制全球竞争的关键战场

拜登/

拜登今天5月22日离开韩国飞往日本访问。在离开首尔之前他向媒体表示，亚太地区是民主与专制全球竞争的关键战场，并说他已做好应对朝鲜核试准备，并向金正恩发出信息。

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法新社说，为了表明美国在亚太地区的野心，拜登在与尹锡悦举行的联合新闻发布会上谈到了 "民主国家与专制国家之间的全球竞争"，他说亚太地区是这场竞争的一个关键战场。

拜登说："我们详细谈论了确保合作不限于美国、日本和韩国，而是包括整个太平洋、南太平洋和印太地区的必要性。

法新社说，在这场地缘政治斗争中，中国是美国的主要对手。在离开首尔之前，美国总统会见了韩国汽车制造商“现代”公司的负责人，庆祝这家巨头决定在美国南部的乔治亚州投资55亿美元建设一个电动汽车工厂。

对朝核试爆有准备

美国总统拜登周日在首尔表示，他对朝鲜可能进行的核试验"有所准备"，但在启程前往日本前不久，他向金正恩发出了一个单一的信息，重申了他对与朝鲜对话持有开放态度。

拜登表示他并"不担心"可能的核试验，他称，"我们为朝鲜可能做的任何事情做好了准备。

当就记者问拜登是否对朝鲜领导人金正恩有话要说时，他淡淡地回答说：“你好。句号”。

之前，拜登与韩国亲美保守派总统尹锡悦举行了会谈。双方谈到加强联合军事演习，以对抗金正恩的"剑拔弩张"。

尹锡悦谈到美国向韩国部署包括 "战斗机和导弹"在内的战略武器，以应对朝鲜的"核攻击"。