拯救亚速钢厂抵抗战士 基辅有意换俘并交出普京密友

亚速钢厂抵抗战士

在基本被摧毁的殉难城市马里乌波尔，藏身亚速钢铁厂的乌克兰抵抗战士被基辅下令停止抵抗后，据俄罗斯方面称，有大约近2500乌克兰士兵被俘。基辅正在为解救这些人进行斡旋，希望与莫斯科交换俘虏，其中包括一名普京的好友富商。

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据法新社说，乌克兰总统泽连斯基在乌克兰电视台ICTV上承诺，这些在俄罗斯人占领马里乌波尔后，藏身被炸毁的亚速Azovstal钢铁综合体中数周的抵抗战士"将被带回家"。

泽连斯基总统还简要地提到了乌克兰与法国、土耳其和瑞士就该问题进行的讨论。

俄罗斯议员和谈判代表列昂尼德-斯卢茨基（Leonid-Sloutski）昨天周六表示，俄罗斯将"研究"用被俘的乌克兰亚速战士交换维克多-梅德韦楚克（Viktor Medvedtchouk）的可能性。据说，梅德韦楚克与弗拉基米尔-普京关系密切。

67岁的梅德韦楚克是一名乌克兰政治家和富商，4月中旬在乌克兰被捕，当时他正在逃亡。

马里乌波尔的亚速Azovstal钢铁厂是乌克兰守军在这个亚速海战略港口的最后一块抵抗区，这个钢铁厂周五晚间陷落。

21日晚上，俄罗斯国防部发言人说，在最后一批乌克兰士兵投降后，该钢铁综合体已"由俄罗斯武装部队完全控制"，并说该消息已转达给弗拉基米尔-普京总统。

法新社说，跟据莫斯科发布的图片，在一场已成为“乌克兰抵抗俄罗斯入侵的象征”的长期战斗之后，一群身着战斗装备的人从钢铁厂里走出来，有些人拄着拐杖或绑着绷带。

"拯救我们的英雄"

杰尼斯-普罗科佩科（Denys Prokopenko）团长当天早些时候在电报群的一段视频中说："上级军事指挥部下达了拯救我们驻军军人生命的命令，要求我们停止守城"。他的右臂缠着一大块绷带，左臂肿胀，似乎是在一个地下房间。

基辅否认了“投降”一词，乌克兰总统泽连斯基提到这是"救赎我们的英雄"。

俄罗斯军方周五晚间发布图片显示“俄罗斯士兵正在搜查手无寸铁的乌克兰战士”。

乌克兰希望与俄罗斯交换战俘，但俄罗斯暗中针对亚速团表示，它认为其中一些人是"新纳粹"战士。

国际红十字委员会敦促双方允许其接触战俘和被关押的平民，"无论他们被关押在哪里"。

法新社说，争夺对马里乌波尔控制权的战斗，已导致西方大国多次指控战争罪，包括对一家妇产医院的袭击。

据乌克兰检察官办公室称，自2月24日以来，乌克兰启动了12000多起战争罪调查。

周五，21岁的瓦迪姆-希希马林中士承认他在进攻开始时杀害了一名手无寸铁的平民，这是自俄罗斯入侵开始以来，对一名被指控犯有战争罪的俄罗斯士兵的首次审判，将于周一开庭。

这位年轻的士兵说他"真诚地感到抱歉"，但他的律师在结案陈词中宣布他对预谋杀人和战争罪 "无罪"。