美国：中国继续公开错误描述美国的台湾政策

美中台

美国国务院发言人日前批评中国“继续公开错误描述美国的台湾政策”。美国国务院发表此文的背景是拜登正在亚洲访问，将其外交政策重点再次转向亚太地区。

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美国驻华使领馆今天5月22日在其推特上用中文刊出昨天美国国务院发言人普莱斯的表述：“中华人民共和国继续公开错误描述美国的政策。美国并不同意中华人民共和国的一个中国原则” - 我们仍然致力于我们长久以来、不分党派、在台湾关系法、三个联合公报和六项保证指引下的一个中国政策”。

据路透社报道，白宫国家安全顾问杰克-沙利文周日5月22日表示，美国希望加强与台湾的经济伙伴关系，特别是在先进技术领域。

美国总统拜登周日抵达日本访问，并将出席由美国、日本、印度和澳大利亚组成的 "四方"集团峰会。该报道说，区域安全问题，包括和将台湾视为其反叛省份的中国的关系，将是这次四方峰会的一个讨论重点。

杰克-沙利文在载着乔-拜登前往日本的飞机上就台湾问题向记者们表示说，"我们不希望看到单方面改变现状，我们当然也不希望看到军事侵略。我们希望这一信息不仅来自我们，而且来自本地区和其他地区的一系列盟友和伙伴"。

他还说，"我们希望加强与台湾的经济伙伴关系，特别是在先进技术问题上，包括在芯片和供应链"方面的合作。