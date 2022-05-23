乌克兰第一夫人通过视频在世界卫生大会上发言

乌克兰/世卫

乌克兰第一夫人周一通过视频在世界卫生大会上发言，莫斯科谴责世界卫生组织“政治化”。

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法新社发自日内瓦的报道指出，乌克兰第一夫人奥莱娜·泽连斯卡周一在世界卫生组织谴责说，俄罗斯军队在乌克兰制造了难以想象的“恐怖”，而莫斯科则谴责说世界卫生组织“政治化”了。

周一，乌克兰总统泽连斯基通过视频在达沃斯世界经济论坛上发表了演讲。就在泽连斯基发表演讲、呼吁对俄罗斯实施“最大”制裁的同时，奥莱娜·泽连斯卡通过视频在汇集了世界卫生组织所有成员国的世界卫生大会上表示，俄罗斯发动的战争造成了“我们无法想象的恐怖”。

她说：“世界卫生组织致力于保护生命和健康这样的最基本的人权”，但“今天”“在乌克兰（这些）受到了侵犯”。

奥莱娜·泽连斯卡强调，目前，“没有一个乌克兰人，不论是成人还是儿童，都无法确定他明天是否能够醒来”，是否导弹会到达他家。她还说，“医生们也不能够确定他们的救护车是否会被轰炸。”

奥莱娜·泽连斯卡还谈到了战争的长期后果，特别是在心理健康方面的后果，她说乌克兰打算在世卫组织的支持下应对这一挑战。

乌克兰第一夫人表示：“我可以举出许多可怕的例子，但我会举一个能说明这种现象的规模的例子。”她说，“在战争的三个月里，哈尔科夫的人们一直躲在地铁里，（......）他们和他们的孩子及宠物一起住在那里，因为这几个月哈尔科夫一直被轰炸。现在地铁要在战后重新投入使用，原来有几百人这么久都没有上过地面”，现在他们要逼着自己才能上到地面上去。

乌克兰第一夫人呼吁国际社会支持乌克兰应对这一挑战。