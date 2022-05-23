俄驻联合国参赞指普京用Z划掉了自由繁荣社会所有希望和前景

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俄罗斯驻联合国参赞鲍里斯-邦达列夫（Boris Bondarev）5月23日在一份与瑞士日内瓦的外交官分享的声明写道：“我从未对我的国家感到如此羞耻

一名俄驻联合国参赞因对俄罗斯侵略乌克兰不满而辞职，他5月23日在一份声明中指控普京“用一个粗体字母Z划掉了国家繁荣的自由社会的所有希望和前景”，“用1930年代苏联报纸的精神进行宣传的陈词滥调建立一个自欺欺人的系统”。他还说，“我从未对我的国家感到如此羞耻”。

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设在日内瓦的独立非政府人权组织"联合国观察"报道，俄罗斯驻联合国日内瓦办事处的参赞已经辞职，原因是他对俄罗斯在乌克兰的战争感到"羞耻"。

联合国观察网站刊出俄罗斯驻联合国日内瓦办事处参赞鲍里斯-邦达列夫的声明：

我叫鲍里斯-邦达列夫，自2002年起在俄罗斯外交部工作，自2019年至今担任俄罗斯驻联合国日内瓦办事处代表团参赞。

在我二十年的外交生涯中，我看到了我国外交政策的不同转折，但我从未像今年2月24日那样对我的国家感到如此羞耻。

普京对乌克兰，实际上是对整个西方世界发动的侵略战争，不仅是对乌克兰人民的犯罪，也许也是对俄罗斯人民最严重的犯罪，他用一个粗体字母Z划掉了我国繁荣的自由社会的所有希望和前景。

酝酿这场战争的人只想做一件事--永远掌权，住在华而不实的宫殿里，乘坐吨位和成本堪比整个俄罗斯海军的游艇，享受无限的权力和完全的逍遥法外。为了实现这一目标，他们愿意牺牲尽可能多的生命。数以千计的俄罗斯人和乌克兰人已经为此而死。

我很遗憾地承认，在这二十年里，外交部工作中的谎言和不专业的程度一直在增加。

然而，在最近几年里，这种情况已经成为灾难性的。没有公正的信息、没有不偏不倚的分析和清醒的预测，而是以1930年代苏联报纸的精神进行宣传的陈词滥调。一个自欺欺人的系统已经建立起来了。

拉夫罗夫部长是这个系统退化的一个很好的例证。在18年里，他从一个我的许多同事都非常推崇的专业和有教养的知识分子，变成一个不断发表自相矛盾的声明，并以核武器威胁世界（也威胁俄罗斯）的人！

今天，外交部不是在做外交工作。它只关心好战主义、谎言和仇恨。它为少数人服务，为极少数人服务，从而导致我国进一步被孤立和退化。

俄罗斯已经不再有盟友，这不能怪任何人，只能怪自己的鲁莽和错误的政策。

我学习成为一名外交官，并且已经当了二十年的外交官。外交部已经成为我的家和家人。但我根本无法再分享这种血腥、无知和绝对无意义的耻辱了。

该组织的执行主任希勒-诺伊尔（Hillel Neuer）说："鲍里斯-邦达列夫是一位英雄"。他呼吁“所有其他在联合国和世界各地的俄罗斯外交官以他为道德榜样，辞职”。

俄罗斯驻联合国参赞鲍里斯-邦达列夫是自今年2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来叛逃的俄罗斯最高级别外交官。