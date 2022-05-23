印太经济框架启动 美日韩等13国参加

印太经济框架

美国总统拜登政府提出的印太经济框架（IPEF）5月23日在日本宣布启动，首批成员包括美日韩印澳等13国。芯片供应链将是主要议题之一。

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共同社：美国拜登政府提出的新构想“印度太平洋经济框架”5月23日宣布启动。初创成员包括美国、日本、韩国和印度等13个国家。议题不是降低关税，而是推进芯片等供应链的强化和跨境数据移动的规则制定等。特朗普执政时期与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）保持距离的美国有意借此制衡中国。

13国的国内生产总值（GDP）之和占全球约4成。美国总统拜登、日本首相岸田文雄和印度总理莫迪等人参加了在东京都内举行的启动会议。美国视此为“恢复经济领导地位的转折点”，力争强化影响力。

日美澳印“四边机制”（Quad）成员悉数参加IPEF。美中争夺影响力的东盟（ASEAN）十国有印度尼西亚等7国加入。日本和新西兰等TPP加盟国也有不少参与其中。

该报道说，印太经济框架以“数字与传统贸易”“提升供应链韧性”“清洁能源、去碳化与基础设施”“税与反贪污”为四大支柱，按不同领域召集参加。今后将通过部长级磋商确定具体细节。

但也有不少意见指出，议题不含降低关税就难以增加向巨大美国市场的出口，对参加国而言好处不多。启动正式谈判可能尚需时日。

美国在奥巴马执政时期曾推进含降低关税等措施的TPP，到特朗普执政时期宣布退出。面临11月即将到来的中期选举，拜登也对回归TPP态度消极。