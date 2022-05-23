拜登承诺军事干预中国攻台 北京呼吁勿"低估"其主权决心

中国美国台湾

美国总统拜登周一在日本宣布“如果台湾受到中国攻击，美国将进行军事干预”的承诺后，北京立即警告拜登不要低估其"保护主权"的"坚定决心"。

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中国外交发言人汪文斌今天5月23日回答说，"任何人都不应低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定决心、坚强意志和强大能力"。

他还说，"我们敦促美国......避免向台湾支持独立的势力发出错误的信号"。

正在东京访问的美国总统拜登周一与日本首相岸田文雄会谈后在记者会上说，如果中国入侵台湾，美国将进行军事干预，以保卫台湾。他并指中国正在通过增加军事演习来"与危险调情"。

拜登还补充说，如果中国以武力夺取台湾，"这将使整个地区陷入混乱，成为类似在乌克兰发生的另一个行动"。

拜登说，"美国致力于一个中国政策，但这并不意味着中国有权使用武力攻占台湾。他并说，"我的期望是这不会发生"。

拜登的承诺似乎推翻了美国几十年来在台海问题上采取的"战略模糊"政策，根据这一政策，华盛顿一直没有明确表示美国是否会在中国攻打台湾时动用军力保卫台湾。

法新社说，尽管自1979年以来，华盛顿在外交上承认了北京而不是台北，但美国对台湾的支持从未停止。现已将中国作为战略对手的美国，仍然是台湾最重要的合作伙伴和武器供应国。

自1949年中国内战结束以来，拥有2400万人口的台湾一直由大陆共产政权的对手统治着。

北京打算将该岛与其"祖国"中国"统一"，并一直不放弃使用武力，特别是如果台湾当局正式宣布独立。

法新社发自东京的电稿说，美国总统拜登和日本首相岸田展示了反对北京的统一战线，他们并且重申了"自由和开放的印度-太平洋的共同愿景"。日本首相说，东京和华盛顿"将监测最近的中国海军活动，以及与中国和俄罗斯联合演习有关的动向"。