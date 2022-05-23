拜登承诺：台湾如被中国攻击 美国将军事干预

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美国总统乔-拜登今天5月23日在日本表示，如果台湾受到中国的攻击，美国将进行军事干预，以保卫台湾。为避免俄乌战争局面在亚洲出现，华盛顿似乎正在让其台海模糊战略变得清晰...

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拜登到访日本的第二天在东京做了上述承诺。拜登与日本首相岸田文雄会谈后，在记者会上被问及他是否愿意采取军事行动保卫台湾时回答说："是的，这是我们做出的承诺"。

拜登还补充说，如果中国以武力夺取台湾，"这将使整个地区陷入混乱，成为类似在乌克兰发生的另一个行动"。

拜登说，"美国致力于一个中国政策，但这并不意味着中国有权使用武力攻占台湾。他说，"我的期望是这不会发生"。

拜登的回应似乎推翻了美国几十年来对台海采取的"战略模糊"政策，根据这一政策，华盛顿一直没有明确表示是否会在中国攻打台湾时动用军事力量保卫台湾。

据金融时报说，华盛顿这种模棱两可的立场旨在警告台北不要宣布独立（宣布独立几乎肯定会引发中国的攻击），同时迫使中国军队重新考虑对台湾的行动。

北京认为自治的台湾是其领土的一部分，并威胁说，倘若台北无限期地拒绝服从其控制，将以武力夺取台湾。

拜登今天在东京发布这个讲话后不久，一位白宫官员说，“拜登总统重申了我们的'一个中国政策'和我们对台湾海峡两岸和平与稳定的承诺”。该官员还说，拜登“还重申了我们根据《台湾关系法》向台湾提供自卫的军事手段的承诺”。

据英国卫报报道，拜登还说，他此前告诉日本首相岸田文雄，华盛顿支持日本成为改革后的联合国安理会常任理事国，并支持东京通过创纪录的国防开支来加强其安全的计划，因为它寻求对抗一个拥有核武器的朝鲜和一个日益自信的中国。