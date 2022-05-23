新疆：联合国人权高专踏入“雷区” 中国媒体无消息

联合国/新疆

联合国人权事务高级专员巴切莱特今天周一开始访问中国，有关新疆地区侵犯人权的指控应是她此行的主要议题。维吾尔活动家担心这次访问会被北京操纵。美联社说从中国媒体看不到此次访问的消息。

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法新社说，经过与中国当局多年的艰难谈判，70岁的智力前总统米歇尔-巴切莱特（Michelle Bachelet）今天（5月23日）开始访问中国，她将在该国停留6天，直到星期六。外界担心北京将限制其行动自由。

外交人士告诉法新社，联合国人权高专巴切莱特女士今天周一通过视频会议与大约70个外国驻中国大使馆的代表团团长进行了交谈。

据这些消息来源称，米歇尔-巴切莱特向这些外交官们保证，她之前通过与中方的谈判，得到了进入拘留中心的许可，并被允许和当地人权活动家进行交谈。

法新社还说，自2018年以来，联合国一直在与北京进行斗争，以获得“自由和有意义”地进入新疆的许可。

美联社的报道说，巴切莱特对中国为期六天的访问今天从广州开始，然后她将前往喀什和乌鲁木齐。她此访的细节一直被严格保密，由共产党控制的中国媒体没有报道她的访问。

这是自2005年以来联合国人权事务高级专员首次访问中国，人权组织警告称，此举有可能为共产党在新疆的侵权行为“涂脂抹粉”。

据该报道介绍，中国当局已将超过一百万维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族成员关起来，批评者称，这是一场抹杀他们独特文化身份的运动。中国当局说，它没有什么可隐瞒的，并欢迎所有没有政治偏见的人访问新疆，观看其所说的“恢复秩序”和“民族凝聚力”的成功运动。

美联社称，一个关键问题是，巴切莱特是否被允许访问“现在基本空无一人的拘留营”（北京称再教育中心），并被允许会见因呼吁更大的宗教、政治和文化自由而被监禁的人士，比如经济学家和萨哈罗夫奖得主伊力哈木-土赫提。

目前还不清楚巴切莱特是否能够与领导新疆镇压行动的官员会面，包括前新疆党委书记陈全国，他已被转移到北京做官。

该报道说，巴切莱特计划与国家和地方高级官员、民间社会组织、企业代表和学术界人士交谈，并在广州大学为学生做讲座。