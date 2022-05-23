日美同意磋商加强“延伸威慑”

美国/日本

美国总统拜登（左）在东京赤坂宫举行的双边会议上与日本首相岸田文雄交谈2022年5月23日星期一。

美国总统拜登与日本首相岸田同意就美国核武器和常规战力参与日本防卫的“延伸威慑”展开磋商。拜登还表示美国支持日本成为联合国常任理事国。

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据共同社报道，日本首相岸田文雄5月23日在东京元赤坂的迎宾馆与美国总统拜登举行会谈。考虑到在西太平洋扩大军事实力的中国，双方一致同意为加强美国以核武器和常规战力参与日本防卫的“延伸威慑”，包括阁僚在内将展开紧密磋商。

两国将就此协调日程。岸田就防卫费向拜登表示“决心确保在相当程度上增加额度”，得到了拜登的支持。拜登表示支持日本成为联合国安理会常任理事国。

日美两国首脑就俄罗斯进攻乌克兰确认，在任何地方都不允许凭实力单方面改变现状，将与七国集团（G7）和国际社会共同坚决应对。

双方一致表示关注最近的中国海军活动以及中俄两国联合军事演习等动向，强烈反对在东海和南海凭借实力改变现状的尝试。

岸田在会谈中向拜登表达决心称，将从根本上加强日本的防卫能力。两国首脑再度确认有必要尽快加强日美同盟的威慑力和应对能力，就扩大并深化防卫合作达成共识。

日美两国首脑还再次确认了台湾海峡和平与稳定的重要性，并敦促和平解决两岸问题。

岸田基于乌克兰局势指出联合国改革的必要性。拜登在表达称赞的同时，还表示支持日本成为改革后的安理会常任理事国。

岸田在会谈后的联合记者会上表示，日本将加入并配合美国主导的印太经济框架（IPEF），并期待美国重返跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

两国首脑对朝鲜的核及导弹开发表示严重关切，并称日美、日美韩将紧密合作。岸田希望美方为立即解决朝鲜绑架日本人问题而提供协助，拜登表示支持。

两位首脑一致同意推进有关核裁军与核不扩散的现实而有实效的努力，致力于“无核武的世界”。