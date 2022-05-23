曼谷市长选举变天：前政府部长赢了

曼谷市长选举

曼谷5月22日举行的市长选举，自由派独立候选人查猜（Chadchart Sittipunt）以上百万张选票的差距，战胜总理巴育支持的现任官派市长阿斯文（Aswin Kwanmuang）。

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查猜曾在2014年被推翻的政府中担任交通部长，他这次在竞选中发誓要解决曼谷恶名昭著的交通问题，并做出多项有关环保的承诺。

尽管这次以独立身份竞选曼谷市长，但他长期以来一直是前总理他信-西那瓦的“为泰党”的领导人物，甚至在2019年的立法选举中，他是为泰党的候选人，所以被认为是反对派。

这次曼谷市长选举是对巴育将军的一次考验，他在2019年有争议的立法选举中（从将军身份）得到了合法化。法新社说，这位将军在渴望自由的年轻人中不受欢迎。他的任期将在明年3月结束，所以大选必须在那时举行。

在5月22日周日的曼谷市长选举中，400多万曼谷人被召去投票，其中70万是首次投票的年轻人。

曼谷市长选举是自2020年震撼泰国的民主抗议活动要求改革君主制和社会以来，泰国第一次重大选举。

据当地媒体根据90%的选票点算，自由派候选人查猜（Chadchart Sittipunt）以120万张选票的巨大优势拔得头筹。

自2006年和2014年的政变以来，泰国政治一直在亲军和反军的政党之间两极分化。

泰国北部那黎宣大学政治分析家Napisa Waitoolkiat告诉法新社，周日曼谷市长的选举结果是"来自曼谷人，特别是来自希望变革的新一代的明确信息。

在竞选期间，主要的竞争者都关注首都居民的日常问题，承诺让这个拥有约1000万人口的超级污染和拥挤的巨型城市变得更加宜居。

曼谷市长上次选举是在2013年。一年后，巴育将军掌权，赶走了时任市长，任命他的一个手下代替。

2020年，重大的民主示威震撼了泰王国，抗议者要求总理辞职，修改被认为对军队过于有利的宪法，并对全能的君主制进行彻底改革，在那之前，这是一个禁忌话题。