泽连斯基在达沃斯说：世界正处于一个转折点

达沃斯/乌克兰

乌克兰总统泽连斯基周一在达沃斯世界经济论坛开幕式上说，世界正处于转折点，应该加强对俄罗斯的制裁，以此警告其他考虑使用武力的国家。

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达沃斯世界经济论坛于5月23日开幕。预计有2500名与会者，包括50多位国家元首和政府首脑、商界领袖、国际组织负责人和民间社会人士。但俄罗斯人被排除在外。俄乌战争在论坛占主导地位。乌克兰总统受邀做开幕发言。

据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基在视频讲话中说，"历史正处于转折点（......）这确实是我们决定野蛮力量是否将主宰世界的时刻"。

他的讲话拉开了世界经济论坛的序幕。与往年不同的是，俄罗斯政府机构和私营公司没有被邀请到阿尔卑斯山的度假胜地达沃斯参加论坛。

莫斯科近年来在达沃斯的基地--前"俄罗斯之家"，被乌克兰艺术家改造成了"俄罗斯战争罪行之家"，他们在那里展出乌克兰战争造成的苦难和破坏的照片。

乌克兰总统泽连斯基敦促各国对莫斯科施加更多压力，并指责它们没有将制裁政策推到极限。

他呼吁实行石油禁运，冻结所有俄罗斯银行并终止贸易关系。这位乌克兰领导人说，外国公司应该完全撤出俄罗斯，俄罗斯的IT行业应该与西方隔绝。

他说，制裁应该成为在未来几十年里威慑任何其他侵略者的一个先例，他并补充说，俄罗斯通过自己的行动造成了其国家的衰落。

泽连斯基说："重新命名"俄罗斯之家""是他们转型的一个例子，说明俄罗斯对自己做了什么。他说，成为一个战争罪犯的国家会给世界带来了什么：它会激发其他潜在的侵略者采取行动。