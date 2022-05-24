乌克兰战争进入第四个月 卢甘斯克地区几乎全被占领

乌克兰

今天5月24日周二，乌克兰战争进入第四个月，俄军正将其攻势集中在顿巴斯东部卢甘斯克地区的最后一块乌克兰守军抵抗区。

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乌克兰军队分别在4月和5月将俄军赶出该国两个最大城市基辅和哈尔科夫之后，乌克兰人一直承认由卢甘斯克和顿涅茨克州组成的顿巴斯地区存在"困难"。

乌克兰总统泽连斯基昨晚说，顿巴斯的情况甚至"极其困难"：“俄罗斯人正在试图"消灭一切有生命的东西"。

乌克兰国防部的报告概述俄军的包围战略说，莫斯科正在卢甘斯克地区将火力集中在乌克兰人的退路上，试图包围北顿涅茨克市和利西昌斯克市。在上述两地附近的波帕斯纳（Popasna）和巴赫穆特（Bakhmut）镇附近有激烈的战斗。

泽连斯基昨晚在每日电视讲话中警告说："未来几周的战争将是艰难的"。他说，"俄罗斯占领者试图表明，他们不会放弃哈尔科夫地区（东北部）的被占领地区，他们不会交出在赫尔松地区（南部）、扎波罗热地区（东南部）和顿巴斯（东部）占领的土地。他们向某些地方推进，并在其他地方加强他们的地位。

据乌南方指挥部周一晚间的报告说，其各师正在通过米科拉耶夫地区向赫尔松地区推进，那里已开始使用俄罗斯卢布。该报告指责俄罗斯"占领者"用埋有地雷的道路、炸弹和处决幸存者的方式杀害试图乘车逃离的平民。

在莫斯科增加在顿巴斯地区的军事压力之际，基辅呼吁国际社会提供更多的武器，得到了西方的支持。

在"保卫乌克兰联络小组"的视频会议上，44个国家周一讨论了对乌克兰的军事援助。美国国防部长奥斯汀宣布，其中20个国家承诺向基辅提供额外的武器，其他国家将负责培训乌克兰军队。

然而，美国国会批准向乌克兰提供400亿美元的额外援助后，美国防长拒绝说明美国提供的武器。

不过丹麦已承诺向乌克兰提供"鱼叉"反舰导弹系统，它可使乌克兰对抗俄罗斯海军对敖德萨港的封锁，该港口对该国的小麦出口至关重要，而小麦又对许多其他国家至关重要。这些导弹甚至可以达到自2014年以来被莫斯科占领的克里米亚。