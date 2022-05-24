四国峰会之际 中俄战机联合演习 靠近日韩 日本抗议

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四国峰会在日本召开之际，中俄军机联合演习靠近日本韩国，东京向北京正式提出抗议2022年5月24日

中俄军机今天5月24日进行联合演习，多次靠近日本，并进入韩国防空识别区。韩国发出警告，日本向北京提出正式抗议。中俄军机联合演习恰逢美日印奥在日本召开非正式联盟峰会。

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日本防卫大臣岸信夫说，中国和俄罗斯的轰炸机星期二在日本领土附近一起飞行，并补充说，东京已表示"严重关切"正式对北京和莫斯科提出抗议。

中俄飞行恰逢周二5月24日在东京举行的 "四国"峰会，这个由美国、日本、澳大利亚和印度领导人组成的非正式联盟对中国在亚太地区日益增长的军事影响感到担忧。

日本防卫相岸信夫告诉记者："两架中国轰炸机在日本海与两架俄罗斯轰炸机会合，并向东中国海进行了集体飞行。

他补充说，之后，总共有四架飞机，可能还包括两架中国轰炸机和两架俄罗斯轰炸机，"一起从东中国海飞往太平洋"。

岸信夫先生说，一架俄罗斯侦察和情报飞机周二还从日本北部的北海道岛以北飞往日本中部的能登半岛。他称，这些行动在东京举行的四方首脑会议当天特别具有"挑衅性"。

日本防卫相说："我们已经通过外交渠道表达了我们从我国的角度和对地区安全的严重关切”。他还说，"在国际社会应对俄罗斯侵略乌克兰之际，中国与俄罗斯合作采取这种行动的事实（......）令人担忧。“这一点不能被低估”。

然而，中国和俄罗斯的飞机没有进入日本领空。日本防卫省后来告诉法新社，这是自去年11月以来在日本附近发生的第四次此类分组飞行。

另据韩联社报道，中俄战机今天24日联合演习数次进入韩国防空识别区。据一名军方人士透露，中方在韩军就有关情况发出警告信号后通过热线通报称，军机正在进行例行演习，俄方则未通报有关情况。