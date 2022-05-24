德国外长呼吁中国对新疆进行透明调查

德国外长贝尔博克与中国外长王毅今天5月24日通话时，谈到刚曝光的“令人震惊的报道”和“新疆非常严重侵犯人权”的新证据，她呼吁进行“透明”的调查。

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据德国联邦外交部发言人就德国外长安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）与中国外长王毅今天举行视频会议发布声明。该声明说，在一个小时的视频会议上，贝尔博克外长今天与中国外长王毅进行了交谈。鉴于全球面临诸多挑战，巴尔博克外长强调了国际合作的重要性。并指出，这种合作必须以国际秩序的基本准则为基础，须得到所有人的尊重和捍卫。德国强烈呼吁国际社会全体成员谴责俄罗斯的非法侵略战争，承担起维护国际法和保护《联合国宪章》的责任。

这个声明接着说，人权是国际秩序的基本组成部分，德国致力于在全球范围内保护人权。因此，巴尔博克外长还谈到了“令人震惊的报道”和“新疆非常严重侵犯人权”的新证据，并呼吁进行“透明”的调查。

德国外长与中国外长王毅通话时提到的“令人震惊的报道”，应该是名为“新疆警方档案”（xinjiangpolicefiles.org）的外国媒体集团今天公布的一系列据称是入侵新疆警方电脑获得的文件，其中包括数以千计的照片，身份证的照片，据称是在新疆地区的"拘留营"拍摄的，显示许多"被拘留者"的面孔，有青少年也有老年人和妇女。这些震撼人心的照片今天在国际媒体网站被公布出来。

此外，德国联邦外交部发言人还就德中外长的视频会议表示，国际社会面临的最大挑战是气候危机，只有我们共同有效应对。为了让世界保持在 1.5° 的轨道上，所有国家都必须在其气候目标上更加雄心勃勃。因此，德国准备加强与中国在该领域的合作。