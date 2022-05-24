李克强致电祝贺澳大利亚新总理就任

中国，澳大利亚，中澳关系

中国总理李克强周一致电阿尔巴内斯，祝贺他就任澳大利亚总理。法新社指，这是中澳两国间没有官方接触数月以来的首次解冻。

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据周一晚间中国官媒的报道，李克强在贺电中表示，"中方愿与澳方一道，总结过去、面向未来… 推动中澳全面战略伙伴关系健康稳定发展。“

自堪培拉在全球疫情之初要求对新冠病毒起源进行独立调查以来，中澳关系持续走低，澳大利亚之后将华为排除出该国5G电信网络建设，而中国作为澳大利亚最大的贸易伙伴，针对澳方煤炭、葡萄酒和大麦等十几种产品祭出报复性措施。

此次中方的贺电，正值周一就任的阿尔巴内斯出席在东京举行的四方安全对话之际，该机制主要目的是对抗中国在亚太地区的影响。阿尔巴内斯周一在他的首个外交政策正式声明中曾表示，认为中澳关系 "将持续是一个困难问题"。他说，在双边关系中发生改变的是中国而非澳洲，澳大利亚将永远必须坚持其价值观。

堪培拉对北京在太平洋地区日益增长的影响力感到担忧，包括中国和所罗门群岛最近签订的安全协议。据泄露的协议草案，中国海军将被允许在这个距离澳大利亚不到2000公里的岛屿上部署。中国外长王毅预计本周将访问所罗门群岛。

澳大利亚副总理理马尔斯说，中国是我们最大的贸易伙伴，但中国正在以前所未有的方式寻求重塑其周边世界....，比如在南中国海。他强调说，"在我们的地区，在太平洋地区，战略竞争正在加剧“，"澳大利亚新政府将‘确保国家利益得到绝对保障"。

法新社报道提到，澳大利亚联邦政府去年终止了该国维多利亚州签署的加入中国“一带一路”协议，此举也加剧了两国关系的恶化。此外，澳大利亚还批评中国对香港的民主派的镇压，以及中国逮捕两名被指从事间谍活动或危害国家安全的澳大利亚公民。北京则指责澳大利亚情报部门突袭并审讯四名中国记者。