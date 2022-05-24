欧盟委员会主席冯德莱恩在达沃斯论坛上表示乌克兰必须赢得这场战

乌克兰/冯德莱恩

欧盟委员会主席冯德莱恩周二在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上说，乌克兰必须赢得这场战争，让入侵乌克兰成为俄罗斯总统普京的战略失败。她还指责俄罗斯正利用粮食供给作为影响全球的武器。

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冯德莱恩周二指出，俄罗斯的战略手法来自另一个世纪。冯德莱恩说，俄罗斯不把数百万人当人对待，而是把他们视为可以随意移动和控制、没有脸面的人口，或把他们当作军队之间的缓冲区，并“试图用坦克碾平整个民族的前途”。她说：“乌克兰必须赢得这场战争，普京的侵略必须成为战略失败。”

冯德莱恩还表示，俄罗斯正利用粮食供给作为影响全球的武器，就如同俄国在能源领域所为。范德赖恩说，“在俄罗斯占领的乌克兰，克里姆林宫的军队正没收粮食库存和机具…而俄国黑海军舰正封锁满载小麦及葵花籽的乌克兰船只”。 她表示，全球合作是“对付俄罗斯敲诈的解方”。

此前，立陶宛、斯洛伐克、拉脱维亚和爱沙尼亚等四个欧盟国家在一封联名信中呼吁没收已被欧盟冻结的俄罗斯资产，以帮助乌克兰在俄乌冲突后重建。四国在联名信中指出，“重建乌克兰的大部分费用，以及对（乌方）受害者的赔偿必须由俄罗斯承担。”此外，这封联名信呼吁欧盟各国应开始准备对俄罗斯施加新一轮制裁。

四国表示，欧盟以及与其持相同立场的国家已经冻结了俄罗斯相关个人和实体的资产，以及约3000亿美元的俄罗斯央行储备。四国在信中指出：“我们现在必须找到相应的法律途径，最大限度地利用这些资金，把这些资金用于重建乌克兰等方面。”信中特别指出，没收央行储备等国有资产，或对此举有直接影响。

周一，乌克兰总统泽连斯基在达沃斯世界经济论坛发表视频讲话时表示，重建乌克兰所需的资金总额约为5000亿美元。但随着俄乌冲突继续，重建金额可能会继续增加。欧盟委员会主席冯德莱恩日前曾示，欧盟正在研究如何利用遭冻结的俄罗斯资产，为乌克兰重建提供资金，但冯德莱恩并未提及央行储备。