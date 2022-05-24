瑞典和芬兰将出席6月份的北约马德里峰会

北约/瑞典/芬兰

法新社发自瑞士达沃斯的报道指出，西班牙首相桑切斯周二在瑞士达沃斯论坛上说，上周提交了加入北约申请的瑞典和芬兰将出席6月底在马德里举行的北约峰会。

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报道说，当世界经济论坛（WEF）主席博尔赫·布伦德（Borge Brende）就此问题询问时，桑切斯回答说，当北约峰会于6月28日至30日举行时，这两个北欧国家“当然”会在马德里。桑切斯继续说，“这是两个伟大的民主国家（...），我认为，让它们作为北约盟友站在我们这一边是非常重要的（...）”。

西班牙社会党领导人还保证西班牙将会“加速议会进程”来批准瑞典和芬兰的入约申请。

由于俄罗斯入侵乌克兰，与俄罗斯有1300公里边界的芬兰和瑞典于5月18日向北约秘书长斯托尔滕贝格提交了加入北约的申请文件，北约秘书长称赞说“这是一个历史性的时刻”。

但是，也是北约成员国的土耳其，它反对瑞典和芬兰这两个得到绝大多数其他成员国支持的国家加入北约。

芬兰外交部长周二在达沃斯的一次新闻发布会上宣布，两个北欧国家将于周三派代表团前往安卡拉，以期说服土耳其不再反对他们加入北约。

瑞典财政部长米凯尔·丹贝格（Mikael Damberg）则在同一次新闻发布会上确认说，“我们已经与所有30名成员国进行了初步的接触，我们收到了积极的信号”。