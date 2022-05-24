美日印奥建立印太跟踪系统 应对中国非法捕鱼

四国/印太/中国

美日印澳四国首脑今天5月24日在日本召开峰会之际，公布一项新计划，在印太地区构建一套实时监视跟踪系统，遏制中国非法捕鱼。

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四国的联合声明说："这一举措将改变太平洋岛屿、东南亚和印度洋地区的合作伙伴全面监测其海岸水域的能力，进而维护一个自由和开放的印度洋-太平洋”。

据金融时报介绍，该计划将利用卫星技术连接新加坡、印度和太平洋地区的现有监控中心，建立一个从印度洋和东南亚到南太平洋的非法捕鱼实时追踪系统，即使渔船已经关闭了通常用于追踪海上船只的转发器。

该报引述一名美国官员称，中国应该对印度-太平洋地区95%的非法捕鱼负责。智囊团CSIS的澳大利亚主席查尔斯-埃德尔说，中国已成为世界上最大的非法捕鱼国"。他还说，"他们大幅消耗了全球鱼类资源，破坏了许多国家的传统生计，因此，为追踪、识别和遏制此类活动而采取的任何措施都会对该地区的环境和安全产生好处" 。

美国认为，该倡议是一个更广泛的战略的一部分，以减少一些太平洋岛屿国家对中国的日益依赖。美国国务院的一位官员说，"我们只是要求该地区的人们记住，自第二次世界大战结束以来，美国和我们的伙伴和盟友一直是安全与和平实施方面的首选伙伴"。他补充说，华盛顿正在"深化我们与该地区的关系"以对抗中国。他说，美国将在从女童教育到科学和英语教育等各个方面提供帮助。它还将想办法帮助他们保护其海洋资源和民主机构。

这位官员说，"美国有工具，其他国家也集体有，可以帮助他们满足想要的东西"。"他们大多数人想要的不是与中华人民共和国建立军事基地"。 另一位官员说，美国正在制定一项多方面的战略，其范围包括从更多的接触到为气候变化提供帮助，这对一些太平洋岛国来说是一个生存的威胁。他说，美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、英国和法国将很快发起一项名为 "太平洋伙伴"的倡议，以帮助太平洋岛国。

这位官员补充说，美国也在与斐济商谈，将其"更紧密地纳入美国设计"印太经济框架"，以加强与亚洲国家的经济交往。