联合国人权高专赴新疆 行前被王毅赠习近平书一本

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联合国人权事务负责人米歇尔-巴切莱特今天5月24日开始对中国新疆进行备受瞩目的访问，北京被指控在那里对维吾尔族穆斯林进行了凶残的镇压。流亡土耳其的一位维吾尔女子盼巴切莱特帮忙向中国政府询问她母亲的下落...

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联合国人权事务负责人米歇尔-巴切莱特这次新疆“闭环”旅行（被指类似世卫专家访问武汉），其代表团被以疫情为由与外国媒体隔离。而米歇尔-巴切莱特将访问的确切地点的细节尚未公布，这使人们对她在当地的真正自由度产生疑问。

散居在海外的维吾尔人和人权团体正在敦促这位70岁的智利前总统不要被卷入共产党政权的宣传行动。

法新社说，新疆长期以来受到维吾尔分离分子和伊斯兰教徒的袭击，几年来一直是当局以反恐名义镇压的对象。

西方的研究指责中国当局在新疆的再教育营关押了至少100万维吾尔族人和其他穆斯林少数民族成员，甚至对他们实施 "强迫劳动"和"强迫绝育"。

华盛顿指控北京在新疆实施"种族灭绝"。中国谴责这是"世纪谎言"，并说新疆的“拘留营”是旨在打击宗教极端主义的"职业培训中心"。

对于联合国人权高专到访新疆，生活在土耳其的31岁维吾尔人热福兰·舍尔梅梅特（Jevlan Shirememet）告诉法新社记者说：“我希望她能向中国政府询问我母亲的下落”。

同样生活在土耳其的维吾尔女士努西曼古尔·阿卜杜勒希德（Nursimangul Abdureshid）说，她对巴切莱特女士的访问"能够带来任何变化""没有什么希望"。她告诉法新社，联合国代表应该像我的家人一样探望受害者，而不是参与北京方面事先准备好的场面"。

这位维吾尔女士还说，"如果联合国小组无法不受限制地进入新疆，我不会接受他们所谓的报告”。

王毅赠习近平的书

在联合国人权事务负责人进入新疆调查之前，中国就已明确了自己目标。 据中国外交部称，在周一与米歇尔-巴切莱特的一对一会谈中，中国外交部长王毅表示，希望他的访问将有助于澄清有关中国的“错误信息”。

王毅还要求巴切莱特帮助北京终止“谣言”。为此，他特向巴切莱特女士赠送了一本习近平的书。据中国官媒观察网报道，王毅昨天向巴切莱特女士赠送的书是英译版的《习近平关于尊重和保障人权的论述摘编》。

米歇尔-巴切莱特是自2005年以来第一位访问中国的联合国人权负责人，此前她与中国政府就访问新疆的条件进行了多年谈判。

法新社引述国际人权服务社（ISHR）的拉斐尔-戴维说："巴切莱特女士必须明白，现在的事情关乎到“世界对联合国的信任”问题。

外交人士告诉法新社，在周一与外国使馆代表举行的视频会议上，这位前智利总统保证她将访问拘留中心。