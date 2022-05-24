英国外交大臣呼吁中国让联合国人权高专不受限制进入新疆

英国/新疆

新疆警方电脑系统内数千被拘押者的照片今天5月24日被曝光后，英国外交大臣丽兹·特拉斯发表声明说，中国在新疆侵犯人权的更多令人震惊的细节出现了，她敦促北京让联合国人权事务负责人不受限制地进入新疆。

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今天，中国在新疆侵犯人权的更多令人震惊的细节出现了，这是对来自中国政府文件、第一手证词、卫星图像和我们自己的外交官访问该地区的大量证据的补充。

英国外交大臣的声明说，新的证据表明，中国对维吾尔族穆斯林和其他少数民族的打击规模非同寻常，包括强迫劳动、严格限制宗教自由、父母与子女分离、强迫节育和大规模监禁。

特拉斯说，英国与我们的国际伙伴站在一起，谴责中国对维吾尔族穆斯林和其他少数民族进行令人震惊的迫害。我们仍然致力于追究中国当局的责任。

我们重申我们长期以来的期望，即中国允许联合国人权事务高级专员充分和不受限制地进入该地区，以便她能够对当地的事实进行彻底的评估，我们正在密切关注她本周的访问。

英国外交大臣这份声明最后说，如果这种访问不能实现，那么这次访问只会突出中国试图掩盖其在新疆行动的真相。