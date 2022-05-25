索罗斯：“当今，中俄对开放社会构成了最大的威胁”

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美国著名投资家乔治·索罗斯(George Soros)5月24日出席瑞士达沃斯世界经济论坛年会会议，并发表讲话。2022年世界经济论坛年会于5月22日至26日在瑞士小镇达沃斯举行。

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以下是索罗斯的周二晚在达沃斯论坛的演讲内容：

自上次达沃斯会议以来，历史的进程发生了巨大的变化。俄罗斯入侵了乌克兰。这使欧洲受到了震动。欧洲联盟的建立是为了防止这种事情的发生。即使战斗最终必须停止，局势也不会恢复到以前的样子。这次入侵可能是第三次世界大战的开始，而我们的文明可能无法幸免。这就是我今天晚上要讨论的主题。

对乌克兰的入侵并不是突如其来的。世界已经越来越多地参与到两种截然相反的治理体系的斗争中：开放社会和封闭社会。让我尽可能简单地定义两者的区别。在一个开放的社会，国家的作用是保护个人的自由；在一个封闭的社会，个人的作用是为国家的统治者服务。关乎全人类的其他问题：抗击大流行病和气候变化，避免核战争，维护全球机构——在这场斗争中不得不退居次要地位。这就是为什么我说我们的文明可能无法生存。

我是在20世纪80年代开始从事我所说的政治慈善事业的。那是一个世界上很大一部分地区处于共产主义统治之下的时代，我想帮助那些被激怒并与压迫作斗争的人们。随着苏联的解体，我在当时的苏维埃帝国迅速建立了一个又一个基金会。这一努力的结果比我预期的要成功。那是令人兴奋的日子。这些日子也恰好是我个人财务成功的时期，使我的年度捐赠从1984年的300万美元增加到三年后的3亿多美元。

2001年“9·11”袭击事件发生后，反对开放社会的浪潮开始转向。压迫性政权现在占上风，而开放社会则受到围攻。当今，中国和俄罗斯对开放社会构成了最大的威胁。我思考了很久，为什么会出现这种情况。我在数字技术，特别是人工智能的快速发展中找到了部分答案。从理论上讲，人工智能应该是政治中立的：它可以被用来做好事或做坏事。但在实践中，这种影响是不对称的。人工智能特别善于制造控制工具，帮助压迫性政权，并危及开放社会。新冠疫情也有助于控制工具的合法化，因为它们在应对病毒时确实有用。

人工智能的快速发展与社交媒体和科技平台的崛起相辅相成。这些企业集团已经主宰了全球经济。它们是跨国企业，其触角延伸到世界各地。这些发展已经产生了深远的影响。它们使中国和美国之间的冲突更加尖锐。中国已经将其科技平台变成了国家冠军。美国一直比较犹豫，因为其担心它们对个人自由的影响。

这些不同的态度为美国和中国所代表的两种不同治理体系之间的冲突提供了新的启示。习近平的中国，比历史上任何其他国家都更积极地收集个人数据以监视和控制其公民，应该从这些发展中受益。但是，正如我今晚将要解释的那样，情况并非如此。

现在让我谈谈最近的发展，普京和习近平于2月4日在北京冬奥会开幕式上会面。他们发表了一份长篇声明，宣布他们之间的合作是“无上限”的。普京向习近平通报了在乌克兰的“特别军事行动”，但不清楚他是否告诉习近平他有全面攻击乌克兰的想法。美国和英国的军事专家当然会告诉他们的中国同行有什么打算。习近平批准了，但要求普京等到冬奥会结束后再进行。

习近平则决心不顾刚刚开始在中国蔓延的奥密克戎变种，举行奥运会。组织者不遗余力地为选手们创造一个密不透风的气泡，奥运会顺利结束。但奥密克戎在社会上传播，首先在中国最大的城市和商业中心上海。现在，它正在向该国其他地区蔓延。然而，习近平坚持他的清零政策。这给上海的居民带来了巨大的困难，迫使他们进入临时的隔离中心，而不是让他们在家里进行隔离。这已将上海推向公开叛乱的边缘。

许多人对这种看似不合理的做法感到不解，但我可以给你解释。习近平怀有一个有罪的秘密。他从未告诉中国人民，他们已经接种了一种疫苗，这种疫苗是为最初的武汉变种设计的，对新变种的保护作用非常小。习近平不能坦白，因为他正处于职业生涯中一个非常微妙的时刻。他的第二个任期将于2022年秋天到期，他希望被任命为前所未有的第三个任期，最终使他成为终身统治者。他精心编排了一个过程，使他能够实现他一生的抱负，一切都必须服从于这个目标。

与此同时，普京的所谓“特别军事行动”并没有按计划展开。普京期望他的军队能作为解放者受到乌克兰讲俄语的居民的欢迎。他的士兵们带着他们的军礼服以参加胜利游行。但事实并非如此。乌克兰进行了出乎意料的强烈抵抗，给入侵的俄罗斯军队造成了严重的损失。俄罗斯军队装备简陋，领导不力，士兵们士气低落。美国和欧盟团结起来支持乌克兰，为其提供军备。在他们的帮助下，乌克兰得以在基辅之战中击败规模更大的俄罗斯军队。

普京不能接受失败，并相应改变了他的计划。他让因在围攻格罗兹尼时的残酷行为而闻名的弗拉基米尔·沙马诺夫将军负责，并命令他在5月9日庆祝胜利日时取得一些成果。但普京没有什么可庆祝的。沙马诺夫把精力集中在曾经有40万居民的港口城市马里乌波尔。他把马里乌波尔变成了废墟，就像他对格罗兹尼所做的那样，但乌克兰守军坚持了82天，围攻造成了成千上万的平民死亡。

此外，从基辅的匆忙撤离暴露了普京的军队在基辅郊区布查对平民犯下的令人发指的暴行。这些都是有据可查的，它们让那些在电视上看到这些照片的人感到愤怒。这并不包括那些对普京的“特别军事行动”被蒙在鼓里的俄罗斯人民。对乌克兰的入侵现在已经进入了一个新的阶段，这对乌克兰军队来说是更大的挑战。他们必须在开放的地形上作战，而俄罗斯军队的数量优势更难以克服。

乌克兰人正在尽其所能，进行反击并渗透到俄罗斯领土。这有一个额外的好处，那就是让俄罗斯民众了解到真正发生了什么。美国还尽力缩小俄罗斯和乌克兰之间的财政差距，让国会向乌克兰拨出前所未有的400亿美元的军事和财政援助。我无法预测结果，但乌克兰肯定有成功的一线可能。

最近，欧洲领导人甚至走得更远。他们想利用对乌克兰的入侵来促进欧洲的进一步一体化，这样普京的所作所为就不会再发生。意大利民主党领导人恩里克·莱塔提出了一个部分联邦制的欧洲计划。联邦部分将涵盖关键的政策领域。在联邦核心区，任何成员国都没有否决权。在更广泛的联邦中，成员国可以加入“意愿联盟”，或仅仅保留其否决权。意大利总理马里奥·德拉吉赞同莱塔的计划。

埃马纽埃尔·马克龙在其亲欧方针的重大拓宽中，主张地理上的扩张，以及欧盟需要为此做准备。不仅是乌克兰，摩尔多瓦和西巴尔干地区也应具备加入欧盟的资格。这将需要很长的时间来制定细节，但欧洲似乎正在朝着正确的方向发展。它以比历史上任何时候都更快、更团结、更有力的方式回应了对乌克兰的入侵。欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩在经历了犹豫不决的最初后，也找到了一个强有力的亲欧声音。

但欧洲对俄罗斯化石燃料的依赖程度仍然过高，这主要是由于德国前总理默克尔推行的重商主义政策。她与俄罗斯达成了天然气供应的特殊协议，并将中国作为德国最大的出口市场。这使德国成为欧洲表现最好的经济体，但现在却要付出沉重的代价。德国的经济需要被重新定位。而这将需要很长的时间。

奥拉夫·朔尔茨当选为德国总理，因为他承诺将继续默克尔的政策。但事件迫使他放弃这一承诺。这并不容易，因为朔尔茨不得不与德国社民党的神圣传统决裂。但在维护欧洲团结方面，朔尔茨最后似乎总能做出正确的事情。他放弃了北溪二号，承诺1000亿欧元用于国防，并向乌克兰提供武器，打破了长期以来的禁忌。这就是西方民主国家对俄罗斯入侵乌克兰的反应。

普京和习近平这两个独裁者有什么可炫耀的？他们被捆绑在一个没有限制的联盟中。他们也有很多共同点。他们通过恐吓进行统治，因此，他们犯了令人匪夷所思的错误。普京期望在乌克兰作为解放者受到欢迎；习近平则坚持不可能持续的清零政策。普京似乎已经认识到，他在入侵乌克兰时犯了一个可怕的错误，他现在正在为停火谈判做准备。但停火是不可能实现的，因为他不被信任。普京将不得不开始和平谈判，而他永远不会这样做，因为这相当于辞职了。

情况令人困惑。一位一直反对入侵的俄罗斯军事专家被允许上俄罗斯电视台，告知公众局势有多糟糕。后来他又宣誓效忠普京。有趣的是，习近平继续支持普京，但不再无限制地支持。这就开始解释为什么习近平必然会失败。允许普京对乌克兰发动不成功的攻击并不符合中国的最佳利益。中国应该是与俄罗斯结盟的高级伙伴，但习近平缺乏自信，让普京篡夺了这个位置。但习近平最严重的错误是加倍坚持他的清零政策。

封城产生了灾难性的后果。它们把中国经济推向了自由落体。封城从3月开始，并将继续聚集势头，直到习近平扭转方向，他永远不会这样做，因为他不能承认错误。在房地产危机的基础上，损害将是如此之大，以至于它将影响全球经济。随着供应链的中断，全球通货膨胀很可能会变成全球萧条。然而，普京越是虚弱，他就越是不可预测。欧盟的成员国感受到了压力。他们意识到，普京可能不会等到他们开发出替代能源，而是趁着真正的伤害，关掉天然气的阀门。

欧盟上周宣布的RePowerEu计划反映了这些担忧。奥拉夫·朔尔茨特别焦虑，因为他的前任安格拉·默克尔与俄罗斯达成了特殊交易。马里奥·德拉吉更有勇气，尽管意大利的天然气依赖度几乎与德国一样高。欧洲的凝聚力将面临严峻的考验，但如果其继续保持团结，就可以同时加强欧洲的能源安全和气候方面的领导地位。

中国的情况如何？习近平有很多敌人。没有人敢直接攻击他，因为他把所有监视和镇压的工具都集中在自己手中，但众所周知，共产党内部存在异议。它已经变得如此尖锐，以至于在普通人可以阅读的文章中找到了表达方式。与人们的普遍期望相反，习近平可能不会得到他梦寐以求的第三个任期，因为他已经犯了错误。但是，即使他得到了，政治局也可能不会让他自由选择下一届政治局的成员。这将大大削弱他的权力和影响力，使他成为终身统治者的可能性降低。

在战火纷飞的时候，应对气候变化的斗争不得不放在第二位。然而，专家们告诉我们，我们已经远远落后了，气候变化正处于不可逆转的边缘。这可能是我们文明的终结。我觉得这种前景特别令人恐惧。我们大多数人都接受了我们最终必须死亡的想法，但我们认为我们的文明将生存下去是理所当然的。因此，我们必须调动我们所有的资源，使战争早日结束。保存我们文明的最好，也许也是唯一的方法就是尽快击败普京。这就是底线。谢谢。