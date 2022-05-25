莫斯科简化乌克兰南部居民领俄罗斯护照程序 基辅批侵犯主权

俄罗斯

俄罗斯总统普京5月25日签署命令，简化乌克兰南部札波罗热、刻松两州居民取得俄罗斯护照的程序。基辅当局立即指控说这是违反国际法、侵犯主权的犯罪行为。

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中央社报道，乌克兰外交部发布声明说：「如此非法核发护照是公然侵犯乌克兰主权和领土完整，也违反国际人道法的规范和原则。」

乌克兰南部刻松州（Kherson）目前受俄军占领、东南部札波罗热州（Zaporizhzhia）部分地区受到莫斯科控制。

莫斯科当局和当地亲俄官员早已预告，两地可能成为俄罗斯一部分。

俄罗斯2019年也曾公告对乌东分离地区自行成立的顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）居民给予相同的快速流程待遇。

申请人无需曾居住俄罗斯，不必提供足够的财力证明或通过俄语检定。

顿内茨克和卢甘斯克有数十万居民已经取得俄罗斯护照。

刻松有关当局23日以俄罗斯卢布为乌克兰币荷林夫纳（hryvnia）之外的官方货币。莫斯科任命的札波罗热部分地区官员19日也宣布了相同措施。