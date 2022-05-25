辉瑞制药公司宣布将以低价向全球贫困国家销售疫苗和药品

辉瑞/疫苗

全球制药巨头辉瑞公司（Pfizer）周三今表示，将以非营利价格向全球45个最贫困国家销售其所有专利药物，包括用于治疗新冠肺炎的口服药物Paxlovid和畅销的乳腺癌药物Ibrance。

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这45个低收入国家被列入达沃斯世界经济论坛发布的“更健康世界协议”中，名单中包括27个中低收入国家和18个低收入国家，涵盖了非洲和东南亚大部分地区。目前，已有卢旺达、加纳、马拉维、塞内加尔和乌干达五国宣布加入该协议。

辉瑞公司首席执行官阿尔伯特·波拉（Albert Bourla）在接受采访时说，根据该计划，该公司将在今年年底前首先开始向加纳、马拉维、卢旺达、塞内加尔和乌干达运送这些药品。

辉瑞公司称，这一安排意味着低收入国家购买这些药品的价格将大大下降，其中一些药品在美国的建议售价意味着患者每年需花费数万美元。该公司周三表示，还将与各国政府合作，改善卫生系统的基础设施，并清除常常会造成药品交付延迟的监管和采购障碍。阿尔伯特·波拉表示，这些即将销售到贫穷国家的药品都将非常管用，“但很明显地，这款抗病毒药（指Paxlovid）将对这些国家而言特别重要，如果这些国家有需要，就可以立刻取得”。

辉瑞是在本周达沃斯世界经济论坛上公布这项协议的。辉瑞公司此前因其新冠疫苗的推出方式而受到批评，那些富裕国家优先获得了大量疫苗，而一些贫穷国家等待较长时间后才获得了疫苗。阿尔伯特·波拉表示，新协议考虑到了推广疫苗的困难之处，特别是一些国家缺乏卫生基础设施，这使分发疫苗很困难。阿尔伯特·波拉补充称，辉瑞将帮助这些国家构建一个可以高效利用药物和疫苗的系统。辉瑞表示，当未来该公司推出新药物和疫苗时，它们也将以非营利价格被纳入上述药物组合中。