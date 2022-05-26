伊朗周四敦促美国总统拜登解除特朗普时代的“极限施压”政策

伊朗/美国

伊朗外交部长阿卜杜拉希安周四敦促美国总统拜登解除特朗普时代的“极限施压”政策，以恢复伊核协议。美国则对一个隶属伊朗革命卫队的涉嫌石油走私和洗钱活动的国际网络实施制裁。

广告 继续浏览后续

周四在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，伊朗外交部长阿卜杜拉希安说：“最重要的是，需要以有效的方式解除经济制裁。还有，特朗普时代的最大施压政策需要取消。”他向美国总统拜登喊话说：“如果你说的是直接会谈，那么你必须向我们证明，你与特朗普总统不同。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年，美国时任总统特朗普单方面退出该协议，并对伊朗的石油等进行了全面的单边制裁，誓言要让德黑兰屈服。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。

美国伊朗问题特使罗伯特·马利日前表示，华盛顿寻求重返核协议，“因为这符合我们的利益，但是，如果伊朗试图提高其条件的上限，那么我们将表示拒绝，也不会与之达成协议。”马利解释称，恢复核协议的前景充其量是微弱的，并强调美国政府准备在无法达成协议的情况下对伊朗实施和加强制裁。马利一年多来领导了与伊朗在维也纳的间接会谈。他说，特朗普的做法显然已经失败，自美国退出协议以来，伊朗加紧了核工作。

据《华尔街日报》报道称，美国对几家俄罗斯公司实施了制裁，理由是它们帮助了伊朗革命卫队，此外，还对一个由伊朗革命卫队“圣城旅”官员领导的、进行石油走私和洗钱活动的“国际网络”实施了制裁，并将其归类为“恐怖组织”。美国财政部表示，该网络促进了大量的伊朗石油销售，而圣城旅和黎巴嫩真主党则从中获得了数亿美元。

另外，伊朗官方通讯社伊通社5月26日报道称，早前被希腊政府扣押的一批伊朗石油将被运往美国，“这批石油已经被转移到美国承包的一艘船上”。25日，伊朗港口和海事组织发表声明称，一艘悬挂伊朗国旗的油轮在希腊海域附近发生技术故障，在向希腊政府求助后，遭到美国政府的干预。随后希腊法院下达拦截命令，并派遣军方人员将该油轮上的货物强行卸走。