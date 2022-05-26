民调：东盟民众视中国为未来最重要伙伴 首度超日

东盟，中国，日本

日本政府一项民意调查显示，东盟国家人民认为，在二十国集团（G20）中，中国是现在及日后的最重要伙伴，领先日本和美国。而在今后重要伙伴的调查结果中，更是首度超越日本成为冠军。外务省发言人志为，这是因为中国通过「疫苗外交」加深了与东盟的关系和在东南亚地区的影响力；但有日媒认为，这是中国通过投资加强与东南亚国家的经贸关系所致。

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日本外务省昨(25日)在网站发布在美、印及东南亚等多个国家进行的民调结果，当中，今年1月在东盟透过网上和面对面访问2700名18至59岁民众后发现，56%的受访者认为中国是东盟国家「现在最重要的伙伴」，比率较上次在2019年进行的同类调查下降了三个百分点，但冠军位置不变；其后依次为日本(50%)和美国(45%)。

当被问及在二十国集团中，哪个国家或组织是东盟国家「日后最重要伙伴」时，48%的受访者选择中国，而日本(43%)和美国(41%)则紧随其后排名第二和第三。日本共同社和日本经济新闻报道称，这是自此项民意调查七年前开展以来，中国首次超越日本，被视为东盟「日后最重要的伙伴」。根据数字看来，有关转变是因为选择日本作为东盟日后最重要伙伴的受访民众比率较上次2019年的同类调查大跌八个百分点；至于选择中国的比率，其实与上次民调结果一样；而美国虽然维持排在第三位，但比率较2019年的民调上升了四个百分点。

中国首次超过日本排名成为「对东盟来说日后最重要伙伴」，日本外务省发言人认为是中国的「疫苗外交」所致，但《日本经济新闻》认为，中国是东盟国家二十年来最大的贸易伙伴，中国倡议的「一带一路」和对东南亚地区基础设施投资的重视，使得双方经济联系越来越紧密。