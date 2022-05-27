澳大利亚呼吁太平洋国家避免与中国签安全协议

澳大利亚，太平洋，中国

中澳在南太平洋展开影响力之争，澳大利亚周五敦促南太平洋国家抵御中国的企图。中国目前正对该地区展开魅力攻势，试图通过承诺提供安全和经济支持来拉拢这些国家，以扩大其安全控制范围。

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澳大利亚外交部长黄英贤周四首次正式访问斐济，法新社报道，在所罗门群岛上个月与中国签署了一项全面安全协议，令堪培拉感到不安之后，黄英贤试图向南太平洋岛国示好。

黄英贤在斐济首都苏瓦说："我们已经公开表达了我们对这项安全协议的担忧。“ "像其他太平洋岛国一样，我们相信协议会对我们产生后果。而我们认为重要的是，该地区的安全由这个地区来决定"。

在黄英贤访问斐济的同时，中国外长王毅正在展开对几个南太平洋国家的访问，以扩大中国与这些国家在安全和自由贸易方面的合作。所罗门群岛是王毅此次访问的第一站，周四他在该国首都霍尼亚拉的一次新闻发布会上谴责对中所签署安全协议的 "诽谤和攻击"。报道指，一些记者被拒绝参加此次新闻发布会。

王毅此次访问将持续到6月4日，从周五开始他将前往基里巴斯，此后还将访问萨摩亚、巴布亚新几内亚和斐济。

黄英贤刚刚在上周一被新任的澳大利亚总统阿尔巴内斯任命为外长，她在斐济访问时试图证明，澳大利亚将是比中国更好的选择。黄英贤说，"我们希望成为一个首选的合作伙伴。 "我们想向贵国和地区的其他国家证明，我们是一个可以信任、可靠的伙伴“。她说，"从历史上看，我们一直如此。" 她强调了澳大利亚过去对该地区的援助。

黄英贤承诺，澳大利亚在未来几年将 “继续作为太平洋大家庭的重要发展伙伴”，支持 “太平洋地区的长期稳定和安全”，她说，访问斐济是为了表明太平洋地区是她工作的优先。 她表示阿尔巴内斯新政府将致力于应对气候变化的行动，以弥补在该领域 "失去的十年"，而气候变化对于受该问题威胁最大的太平洋岛屿来说是一个关键问题。

中国已经计划开启一项与10个太平洋岛国达成涵盖警务、安全和资料通讯合作的区域性协议，据法新社能够查阅的协议草案，中国计划向该地区的10个岛国提供数百万美元的援助、自由贸易协定的前景以及进入拥有14亿居民的庞大中国市场的可能性。 作为回报，中方将培训警察部队并参与当地的网络安全。作为回报，中方将培训警察部队并参与当地的网络安全。它还将能够进行敏感的海洋测绘作业，并能更好地利用当地的自然资源。 据报这一被称为 "联合发展愿景"的项目可能于5月30日在王毅和该地区外交部长在斐济举行的会议上通过。

新西兰总理杰辛达-阿德恩回应说，太平洋地区可以在没有中国帮助的情况下管理其安全。 美国则建议这些国家要对与中国的模糊协议保持警惕。

报道指，如果该协议通过，势必将成为中国在该地区寻求扩大影响力的重要转折点。将有利于中国参与一些警察和军事行动。此外，中国和太平洋岛屿之间的航班将增加，北京将任命一名区域特使，同时培训年轻的太平洋外交官，并提供2500个政府 "奖学金"。