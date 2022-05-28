专家呼吁世卫加快应对猴痘 别重蹈新冠防疫覆辙

猴痘疫情

多位著名传染病专家正催促全球卫生管理当局加速行动，防堵已经在至少20个国家爆发、日益严重的猴痘疫情。路透社报导，这些专家指出，世界卫生组织（WHO）和各国政府不该重蹈覆辙，犯下新冠疫情爆发早期的错误，即延误发现病例，导致病毒传播开来。

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这些科学家称，尽管猴痘不像新冠一样极具传染性和危险性，但仍需要有更清楚的指导守则，告知染病者该如何隔离，对该如何保护具有感染风险的民众给予更明确建议，并改善检验与疫调。

瑞士日内瓦新兴病毒性疾病研究中心（Geneva Centre for Emerging Viral Diseases）教授埃克尔（Isabelle Eckerle）表示：“如果这（在更多国家）变成地方性流行病（Endemic），我们就多了一个棘手的疾病，还必须做出更多困难的决定。”

官员对路透社表示，世界卫生组织正在考虑，是否该将猴痘列为“国际关注公共卫生紧急事件”（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

一个疾病若像新冠或伊波拉病毒（Ebola）被世卫宣告为“国际关注公共卫生紧急事件”，代表构成全球卫生紧急情况，将有助加快研究及投入资金控制疫情传播。

世卫组织公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Mike Ryan）在日内瓦举行的世界卫生大会（WHA）场边表示：“这一直在考虑当中，但现在还没有成立（针对猴痘的）紧急委员会。”

然而专家表示，世卫恐怕无法太快做出上述结论，因为猴痘是一个已知的威胁，全世界也有对付它的工具。世卫官员表示，讨论是否要成立建议宣布“国际关注公共卫生紧急事件”的紧急委员会，不过是世卫的惯常应变手段之一。

埃克尔呼吁，世卫应该鼓励各国，即使在没有宣布紧急状态的情况下，也该对猴痘患者採取更协调且严格的隔离措施。

她担心，关于这种病毒很温和以及某些国家有疫苗和治疗药物的说法，“可能导致公卫当局怠惰以对”。

这个月已通报超过300起疑似和确诊猴痘病例，这种疾病通常症状温和，透过近距离接触传染，会引发类似感冒的症状，以及很奇特的皮疹。

通报案例大多在欧洲，而不是以猴痘为地方性流行病的非洲中部和西部国家。目前尚未通报死亡病例。

不过，全球卫生官员对于非地方流行病地区爆发愈来愈多猴痘案例感到忧心。世卫表示，随著监控力道提升，预料通报数字还会继续增加。

加拿大萨斯克其万大学（University of Saskatchewan）病毒学家拉斯穆森（Angela Rasmussen）在推特发文表示，猴痘和SARS-CoV-2不同，“但在以现有工具果断应对方面，我们正犯下相同的错误”。

世卫27日重申，透过快速发现、隔离病患以及追踪接触者等措施，猴痘病毒可受控制。

感染猴痘的病患以及部分近距离接触者被建议隔离21天，但尚不清楚民众对于这麽长时间隔离，以及配合其他措施的意愿有多高。埃克尔指出，检验出猴痘病毒的实验室能量尚未普及，因此要快速发现感染恐有困难。

目前认为没必有大规模接种疫苗，但英国与法国等国已经为医护人员与近距离接触者提供疫苗。