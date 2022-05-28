美国商务部长表示美国最精密的军用芯70%来自台湾， 不安全

芯片

台湾目前是美国芯片的主要来源，仅台积电（TSMC）一家公司就制造苹果、亚马逊和谷歌等美国科技领导者近90%的芯片。中央社报道，美国商务部长雷蒙多说，美国最精密的芯片中，有70%采购自台湾，那些是军用装备的芯片。

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雷蒙多说：“还有，标枪导弹发射系统有250个芯片。你想要全部向台湾买吗？那不安全。”

雷蒙多呼吁美国国会赶紧通过“芯片美国制造法案”（CHIPS for America Act），她说：“通过法案吧，国会，通过CHIPS，让我们开始在美国制造这些芯片，以确保我们的未来。”

中央社的报道说，上周曾陪同美国总统拜登参观韩国三星芯片厂的雷蒙多，呼吁在美国建立类似制造厂，他说，如果美国国会不迅速通过立法，包括英特尔（Intel）、美光（Micron）、三星和其他公司就不能在美国建厂，而会在亚洲和欧洲发展，这样一来美国终将受制于人。

在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的雷蒙多接受财经媒体CNBC专访时，提到国家安全，强调美国需要改变做法，在自己国内发挥作用，不能仅仅靠朋友支持。