英外相：我们必须确保台湾有能力自卫

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）5月27日到访捷克首都布拉格，并与捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）举行了会谈。就俄罗斯入侵乌克兰，特拉斯在会后的联合记者会上重申：“我们需要确保乌克兰获胜，俄罗斯撤出，并且我们再也看不到这种类型的俄罗斯侵略行为。”她在发言中还提及：“我们必须确保台湾也有能力自卫。”

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特拉斯周四相继对波黑和捷克进行了访问。她在布拉格逗留期间与利帕夫斯基举行了会谈。他们签署了英国和捷克缔结的面向未来的战略外交政策和安全合作备忘录。两国外长还出席了纪念二战中经英国训练的捷克斯洛伐克士兵，刺杀纳粹党卫军头目莱因哈德·海德里希的“类人猿行动”80周年的纪念活动。

捷克外交部指出，“外交大臣特拉斯对布拉格的首次访问体现了两国之间高于标准的关系。捷克认为英国是志同道合的，是亲密的盟友。两位部长都把重点放在双边关系的进一步发展上。他们同意扩大双边贸易、投资、科学和研究方面的合作。” 利帕夫斯基通过声明表示：“我们打算寻找共同的合作领域，例如对俄罗斯、中国、安全问题、北约扩大和人权的方式。”他补充说：“我们密切关注对俄罗斯的制裁以及欧盟和英国之间的协调。”

特拉斯在记者会上向媒体表示：“我们是非常亲密的盟友，我们一起支持乌克兰反对普京实施的令人震惊的战争。捷克共和国知道被占领是什么滋味，先是纳粹，然后是苏联。今天早些时候，我很高兴参加了‘类人猿行动’的纪念活动，庆祝英勇的捷克抵抗战士的英勇行为，他们在第二次世界大战中接受了英国的训练。”

特拉斯说：“我从捷克共和国公众那里看到了在逆境中的舆论力量，也看到了对普京在乌克兰的骇人听闻的战争的愤怒。这在很大程度上反映了我们在英国看到的公众舆论，对普京在乌克兰的所作所为绝对感到震惊。在捷克共和国，我们看到民主和自由在20世纪90年代的重生。而且我知道，这就是扬和捷克政府现如今所代表的精神。”

特拉斯说：“捷克共和国比任何其他政府和任何其他国家都更了解在侵略面前绥靖和妥协的危险性。这就是为什么我们已经同意，我们需要通过七国集团和欧盟继续施加制裁的压力。而且我们需要确保勇敢的乌克兰人民拥有他们需要的武器来保护自己。”

特拉斯说：“英国是第一个向乌克兰运送武器的欧洲国家，捷克是第一个向乌克兰运送坦克的国家。我们一起通过英国军事顾问培训队培训乌克兰战士，在捷克我们还讨论了重建乌克兰的重要性，并有一个由自由世界支持的马歇尔计划来重建这个重要国家。我们正在共同打击俄罗斯和中国的虚假信息，我要赞扬捷克共和国对中国的经济胁迫所采取的坚定立场。我们必须确保台湾也有能力自卫。”

特拉斯说：“我们都同意，北约需要加强努力。我们需要做更多的工作来保护欧洲的边缘地区，包括摩尔多瓦和巴尔干地区，我本周早些时候访问了这些地区。我们还需要加强东翼，我们需要确保芬兰和瑞典能够尽快加入北约。我们需要在网络战方面做得更多，以保护自己免受混合型威胁。我们必须做好长期支持乌克兰的准备，因为我们致力于保护自由和民主。现在不是自满的时候。不应谈论停火或安抚普京。我们需要确保乌克兰获胜，俄罗斯撤出，并且我们再也看不到这种类型的俄罗斯侵略行为。”