乌克兰：俄军攻入塞维罗顿涅茨克 开打巷战

乌东/俄军

俄军正在向乌东卢甘斯克州的行政中心塞维罗顿涅茨克中心推进，该市已遭数周炮击，目前陷入巷战。

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乌克兰卢甘斯克地区负责人谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）今天5月30日在电报群（Telegram）上说： "俄罗斯人正在向塞维罗顿涅茨克（Sievierodonetsk）的中心推进"。“战斗仍在继续，局势非常困难”。

他说，周一有两人在他们的汽车受攻击时受伤，现在 "安全"了。据同一消息来源说，有三名医生失踪。

盖达伊先生还说："塞维罗顿涅茨克的关键基础设施都被摧毁，60%的住房无法恢复。

他补充说，连接塞维罗顿涅茨克和其孪生城市利西昌斯克（Lyssychansk）以及南部城市巴赫穆特（Bakhmout）的道路，过于"危险"，不能疏散平民和运输人道主义援助。

周日，盖达伊先生报告说，俄罗斯对塞维罗顿涅茨克的攻击正在进行，并发生了巷战。他还说，利西昌斯克的局势已经"大大恶化"。

法新社说，塞维罗顿涅茨克在战前是一个拥有10万人口的城市，已连续数周遭到俄罗斯军队和与之并肩作战的亲俄分裂分子的炮击，造成数十名平民遇难。

塞维罗顿涅茨克和利西昌斯克位于克拉马托尔斯克（Kramatorsk）以东80多公里处，自莫斯科支持的亲俄分离分子在2014年夺取了这个大型煤炭盆地的东部地区以来，克拉马托尔斯克已经成为乌克兰顿巴斯的行政中心。