德国大众首席执行官为其在新疆运营辩护

德国大众/新疆

大众首席执行官为其继续在新疆运营辩护

在新疆被指控侵犯人权的舆论压力下，德国大众汽车集团的首席执行官为大众继续在中国新疆运营辩护。

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据路透社发自柏林的消息，德国大众汽车公司首席执行官5月30日周一在德国《商报》(Handelsblatt)发表的评论说，尽管有报道称大众在中国新疆的工厂存在侵犯人权的行为，但该公司仍计划继续在那里运营。

德国汽车集团大众与中国最大汽车制造商上汽集团成立的合资企业，自2013年起在乌鲁木齐经营一家工厂，西方国家和人权组织称新疆的维吾尔族人面临酷刑和拘留。

据大众首席执行官赫伯特-迪斯（Herbert Diess）被引述的话说："我相信，上汽大众的存在会使人们的处境得到改善"。

他告诉《商报》，"我们在那里旅行，就像在世界的任何地方一样，我们确保我们的劳动标准得到执行，文化和宗教差异得到尊重"。

据该报道称，这位大众首席执行官还保证说，任何大众汽车新疆工厂的错误行为的证据都将得到"大规模"的回应。

据《明镜周刊》周五报道，德国经济部拒绝为大众汽车在中国的新投资提供担保，原因是涉嫌侵犯人权。

路透社说，中国当局一再否认对维吾尔人进行的任何虐待，将所谓的拘留营说成是自愿的职业培训设施。